Comunicato. Guardia medica ad Oristano: nessuna chiusura. Prosegue il servizio due notti la settimana

COMUNICATO STAMPA

Guardia medica ad Oristano: nessuna chiusura. Prosegue il servizio due

notti la settimana

ORISTANO, 4 DICEMBRE 2023 – Il servizio della guardia medica di Oristano

non è assolutamente sospeso. Come già comunicato a metà novembre, la

direzione generale della Asl 5 ribadisce che un giovane professionista,

di sesso maschile, sta coprendo i turni per due giorni alla settimana,

dalle 20 alle 8 del mattino del giorno successivo. Da allora nessuna

novità e nessun abbandono di una “fantomatica” dottoressa, che non è mai

esistita in queste ultime settimane nel servizio di continuità

assistenziale di Oristano. Rimane dunque il servizio coperto per due

giorni la settimana. La direzione generale si riserva peraltro di

procedere per vie legali contro la diffusione di notizie false e che

creano un inutile allarmismo fra i cittadini in una situazione già di

per se delicata.