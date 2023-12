4/5 DIC | PRESENTAZIONE PROGETTO “PER UN ARCHIVIO DELLE STORIE DI VITA A BORGO PACE”

(AGENPARL) – lun 04 dicembre 2023 Comunicato stampa

4 e 5 dicembre 2023 𝐏𝐞𝐫 𝐮𝐧 𝐀𝐫𝐜𝐡𝐢𝐯𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐞 𝐝𝐢 𝐯𝐢𝐭𝐚 𝐚 𝐁𝐨𝐫𝐠𝐨 𝐏𝐚𝐜𝐞Formazione e presentazione del progetto promosso da Camera a Sud aps[da realizzarsi con “FONDI PNRR – TOCC Transizione Digitale Organismi Culturali e Creativi]

LUNEDì 4 DICEMBRE, CROCEVIA, 17.00 – 19.00 Formazione alla costruzione di un archivio digitale

MARTEDì 5 DICEMBRE, SALA AUDITORIUM – MUSEO CASTROMEDIANO, 9.30Presentazione pubblica “Per un Archivio di storie di vita a Borgo Pace ”

Le storie, anche quelle che sembrano piccole piccole, sono tasselli importanti di un racconto corale che contribuisce a narrare la Storia con la esse maiuscola. Il progetto “Per un Archivio di storie di vita a Borgo Pace ” intende raccontare e conservare la memorie storica, visiva e orale, di un’area della città di Lecce in profonda trasformazione, attraverso la creazione di un Archivio Digitale.

L’associazione Camera a Sud aps, da anni inserita nel contesto di Borgo Pace con il centro multiculturale Crocevia, è promotrice di questo progetto di digitalizzazione della memoria, che si ispira al già noto Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. Co – finanziato dal Ministero della Cultura, con Fondi PNRR destinati alla Transizione Digitale degli Organismi Culturali e Creativi, l’idea è nata dalla collaborazione con Mario Perrotta.

Un Museo Digitale che intende tenere insieme i volti, le lettere, le immagini e le storie di chi ha abitato e vissuto Borgo Pace sin da quando era campagna e periferia della città di Lecce. Oggi fulcro di profonde trasformazioni urbanistiche e sociali, il quartiere rischia di perdere la sua identità più autentica. Un’identità a cui si intende dare voce e volto attraverso il racconto e il confronto tra generazioni, costruendo relazioni e occasioni sempre nuove di incontro.

Due gli appuntamenti previsti: lunedì 4 dicembre un incontro formativo, che si terrà a Crocevia, tenuto da Natalia Cangi e Filippo Massi, in qualità di esperti formatori per la Fondazione Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano (partner di progetto) e martedì 5 dicembre con la presentazione ufficiale, che si terrà al Polo Biblio museale di Lecce, alla presenza del sindaco Carlo Salvemini, di Ettore Bambi, operatore culturale e giornalista, di Natalia Cangi dell’Archivio Diaristico Nazionale, di Gigi De Luca, Direttore del Polo Biblio Museale Castromediano, della presidente della Commissione Pari Opportunità Anna Toma e della presidente dell’associazione Camera a Sud, Ilaria Florio.

Lunedì 4 dicembre, Crocevia, 17.00 – 19.00 𝙁𝙊𝙍𝙈𝘼𝙕𝙄𝙊𝙉𝙀 𝘼𝙇𝙇𝘼 𝘾𝙊𝙎𝙏𝙍𝙐𝙕𝙄𝙊𝙉𝙀 𝘿𝙄 𝙐𝙉 𝘼𝙍𝘾𝙃𝙄𝙑𝙄𝙊 𝘿𝙄𝙂𝙄𝙏𝘼𝙇𝙀Formazione con Natalia Cangi e Filippo Massi, della Fondazione Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, per la condivisione di pratiche, esperienze metodologie metodologie utilizzate per la creazione del primo Archivio Diaristico nazionale. Un progetto che è riuscito a restituire un racconto sentimentale e autobiografico delle tante storie e testimonianze che compongono a creare la storia di un Paese, prima anche che dell’Italia. La formazione è aperta e gratuita e si rivolge a cittadini e cittadine di borgo pace, fotografi, artisti, urbanisti, architetti, sociologi, studenti universitari e a tutti coloro che sono curiosi di scoprire il profondo valore comunicativo e trasmissivo delle immagini.

𝑴𝑨𝑹𝑻𝑬𝑫𝑰 5 𝑫𝑰𝑪𝑬𝑴𝑩𝑹𝑬, Polo Biblio Museale, ore 9.30𝑷𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒑𝒖𝒃𝒃𝒍𝒊𝒄𝒂 “𝑷𝒆𝒓 𝒖𝒏 𝑨𝒓𝒄𝒉𝒊𝒗𝒊𝒐 𝒅𝒊 𝒔𝒕𝒐𝒓𝒊𝒆 𝒅𝒊 𝒗𝒊𝒕𝒂 𝒂 𝑩𝒐𝒓𝒈𝒐 𝑷𝒂𝒄𝒆𝑺𝒂𝒍𝒂 𝑨𝒖𝒅𝒊t𝒐𝒓𝒊𝒖𝒎 – 𝑴𝒖𝒔𝒆𝒐 𝑪𝒂𝒔𝒕𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂𝒏𝒐