Sinistra Civica Ecologista MunicipioX – Sinistra Italiana: Proposta di revisione del PNRR. Serve una rapidaindividuazione delle risorse alternative necessarie a garantire larealizzazione dei progetti esclusi dai finanziamenti. Non c’è tempo da perdere.Approvata Mozione in Municipio X

(AGENPARL) – dom 03 dicembre 2023 Sinistra Civica Ecologista Municipio X – Sinistra Italiana: Proposta di

revisione del PNRR. Serve una rapida individuazione delle risorse

alternative necessarie a garantire la realizzazione dei progetti esclusi

dai finanziamenti. Non c’è tempo da perdere. Approvata Mozione in Municipio

Il 27 Luglio scorso il Governo ha inviato alla Commissione Europea la

proposta di revisione del PNRR e del capitolo REPowerEU. Ufficialmente è

stata chiesta la modifica di 144 progetti, su 349 presentati ed approvati

nella prima stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con un

definanziamento complessivo di 16 miliardi di euro. L’elenco di misure da

eliminare dal PNRR prevede il definanziamento di 6 miliardi di euro per

“interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e

l’efficienza energetica dei comuni”, 3,3 miliardi di euro per “interventi

in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di

emarginazione e degrado sociale”, 2,5 miliardi di euro per “Piani Urbani

Integrati”, 1,3 miliardi per “misure la gestione del rischio di alluvione e

per la riduzione del rischio idrogeologico”, 300 milioni di euro per

“Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie” e molto altro ancora. Nella

nostra città il rischio di un taglio relativo ai Piani Urbani Integrati

mette in discussione progetti destinati ad incidere positivamente su tutta

la nostra comunità, in particolare sulla parte più fragile di essa.

L’esclusione dei PUI dai progetti del PNRR risulta ancor più immotivata se

si considera che Roma Capitale si è distinta fino ad oggi per essere

risultata un Ente virtuoso avendo rispettato pienamente il cronoprogramma

imposto dal PNRR nella realizzazione di tutti i propri progetti e non

avendo mai registrato alcun ritardo rispetto agli stessi, tanto che proprio

rispetto ai PUI sono stati già aggiudicati gli appalti per la progettazione

definitiva ed è stata avviata l’istruttoria per l’avvio dei primi lavori a

dicembre 2023. Nel documento “Proposte per la revisione del PNRR e

capitolo REPowerEU”, così come in altri atti parlamentari approvati, il

Governo ha indicato la possibilità di garantire il finanziamento per tutti

gli interventi esclusi dal PNRR senza però esplicitare alcun riferimento

certo sulle risorse da utilizzare ma delineando genericamente la

possibilità di utilizzare le risorse del Piano Nazionale Complementare, le

risorse dei Fondi Strutturali Europei FESR + FSE programmazione 2021-2027,

le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027. A seguito

dell’assemblea dell’ANCI, il Governo ha chiesto ai Comuni di inviare una

relazione dettagliata sull’andamento delle attività connesse all’utilizzo

dei fondi PNRR oggetto della proposta di definanziamento al fine di

valutare possibili reintegrazioni dei progetti esclusi fra cui proprio i

Piani Urbani Integrati. L’incertezza non finisce qui. In ballo non ci sono

solamente i progetti che vedono i Comuni come soggetti attuatori. Ad oggi,

la proposta di revisione è stata approvata dalla Commissione Europea ed ora

dovrà essere esaminata e votata in Consiglio Europeo per la ratifica. Non

c’è troppo tempo da perdere. Per questo abbiamo presentato e approvato una

Mozione al fine di ribadire l’assoluta necessità che siano poste in essere

tutte le opportune iniziative da parte di Roma Capitale per richiedere al

Governo Italiano e alla Regione Lazio la messa a disposizione dei fondi

necessari per la realizzazione dei progetti che risulteranno esclusi dai

finanziamenti del PNRR.

Marco Possanzini, Presidente Commissione Speciale PNRR Giubileo Municipio

Roma X