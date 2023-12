Riunuone Protocollo antiviolenza

(AGENPARL) – dom 03 dicembre 2023 Ufficio Stampa

VIOLENZA DI GENERE: RIUNIONE DEI FIRMATARI DEL

PROTOCOLLO D’INTESA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

L’aula consiliare di palazzo Natta ha ospitato, nella mattinata dello scorso 1° dicembre, la riunione

delle Istituzioni e degli Enti firmatari del Protocollo d’intesa contro le violenze sulle donne

convocato nel periodo durante il quale numerosi Comuni e associazioni del territorio si sono

mobilitati per sensibilizzare l’opinione pubblica in occasione del 25 novembre, Giornata

internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Come ogni anno i componenti del tavolo provinciale si sono ritrovati, oltre che per analizzare i dati

forniti da Centri servizi, Centri antiviolenza, Comuni e Consorzi comunali per i Servizi sociali, per

fare il punto e verificare l’andamento del fenomeno delle violenze di genere nel Novarese, anche

quello di azioni e progetti messi in atto dai vari soggetti.

La riunione è stata aperta dal saluto del consigliere delegato alle Pari opportunità della Provincia di

Novara Annaclara Iodice, che si è soffermata sulle iniziative della Provincia fornendo, in

particolare, i dati raccolti dal Centro servizi del Servizio Pari opportunità, che, nel corso del 2023 ha

assistito complessivamente 13 donne (1 tra i 18 e i 24 anni, 2 tra i 35 e i 44 anni, 10 tra i 45 e i 54

anni), tutte di nazionalità italiana. 10 i casi di donne con figli minori. 1 delle 13 donne assistite si è

dichiarata vittima di violenza fisica, 6 di violenza psicologica e 6 hanno dichiarato di essere oggetto

di stalking, Solo 1 ha presentato denuncia alle forze dell’ordine.

.

Il Procuratore della Repubblica di Novara Giuseppe Ferrando ha rimarcato, invitando

inoltre a riflettere .