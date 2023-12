(AGENPARL) – dom 03 dicembre 2023 *LA FONDAZIONE VASSALLO TRIONFA CON IL PREMIO DISCOVERY CAMPANIA AL

FESTIVAL DEL CINEMA DI SALERNO*

*Il Presidente della Fondazione Vassallo, Dario Vassallo: “La Fondazione ha

dedicato il premio a David Sassoli, pilastro della democrazia Europea e

sempre vicino alla nostra Fondazione”. A premiare la Fondazione il delegato

alla Cultura della Provincia di Salerno Francesco Morra.*

Ieri, al prestigioso Festival Internazionale del Cinema di Salerno, la

Fondazione Vassallo ha conquistato il prestigioso *Premio “Discovery

Campania*” per il documentario *”Quel che resta*”. Il film, diretto con

maestria da *Luca Pagliari*, ha suscitato emozioni profonde e ha ricevuto

il riconoscimento assegnato dalla giuria del Festival e consegnato dal *Sindaco

di Pellezzano e delegato della Provincia di Salerno alla Cultura, Francesco

Morra*.

Il documentario, dedicato alla straordinaria figura di Angelo Vassallo,

noto come il “Sindaco Pescatore”, ha catturato l’attenzione del pubblico e

della giuria per la sua autenticità e l’impegno nella rappresentazione

della vera legalità. Il lavoro si basa sulla legge della sottrazione,

eliminando ogni elemento superfluo e dando spazio ai suoni della natura,

senza retorica o testimonianze di circostanza.

*Luca Pagliari, autore del docufilm*, ha commentato entusiasticamente il

riconoscimento. “Sono felice di vedere che il nostro lavoro, realizzato con

cuore e dedizione, abbia ottenuto questo importante premio. La storia di

Angelo Vassallo, raccontata senza fronzoli, si è rivelata un tributo

sincero alla sua figura e alla sua dedizione alla comunità. Dario Vassallo

ha ritirato la targa con emozione, sottolineando l’importanza di vivere

secondo i principi della legalità e della dedizione alla propria comunità.

Spero che il nostro documentario possa ispirare e portare alla ricerca

della verità. La vita di Angelo Vassallo è un esempio da seguire, e sono

grato che il lavoro sia stato riconosciuto a livello internazionale”, ha

sottolineato Luca Pagliari.

Il *Presidente della Fondazione Angelo Vassallo, Dario Vassallo*, ha

sottolineato la volontà di diffondere il documentario in tutto il Paese.

“Dopo il successo al Festival di Salerno, il nostro obiettivo è portare il

film nelle scuole, nelle piazze, nei teatri e nelle sale comunali. Vogliamo

raggiungere il pubblico di tutta Italia attraverso una piattaforma

televisiva-cinematografica, perché crediamo che il cinema e la televisione

siano veicoli di cultura, ricerca della verità e giustizia. Il docufilm

“Quel che resta” diventerà un mezzo di trasmissione di valori e di

riflessione su temi cruciali, trasformando la storia di Angelo Vassallo in

un patrimonio culturale accessibile a tutti. La Fondazione ha dedicato il

premio a David Sassoli, pilastro della democrazia europea e sempre vicino

alla nostra Fondazione. Un ringraziamento speciale a Gaetano Amatruda che

ha voluto fortemente il docufilm alla 77 edizione del festival”.

“È stata una emozione forte premiare, alla settantasettesima edizione del

Festival Internazionale del Cinema di Salerno, il docufilm “Quel che Resta”

dedicato alla figura straordinaria di Angelo Vassallo il Sindaco Pescatore.

Il lavoro, realizzato e diretto da Luca Pagliari, consegna un inedito

racconto sulla vita di Angelo Vassallo. Un uomo delle Istituzioni che ha

vissuto per la sua comunità. Da delegato alla Cultura

della

Provincia e, soprattutto da Sindaco

,

mi ha fatto enormemente piacere consegnare la targa a Dario Vassallo. Con

la speranza che viva l’esempio, che si arrivi alla verità”. A dirlo