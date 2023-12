(AGENPARL) – sab 02 dicembre 2023 IL VICEPREMIER MATTEO SALVINI AGLI UFFIZI

Agli Uffizi, in visita privata, il Vicepremier e Ministro delle

Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini ha salutato il direttore Eike

Schmidt.

Schmidt non prende parte al tour serale in museo della delegazione europea

di Identità e Democrazia, in quanto impegnato a Palazzo Pitti in un evento

sulla musica sacra nel Rinascimento con donatori internazionali.