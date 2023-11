(AGENPARL) – lun 27 novembre 2023 LAZIO. FDI: CON L’ACCORDO DI OGGI SCRITTA UNA GRANDE PAGINA PER LA REGIONE

“Oggi è una giornata importante per il Lazio. Con la firma dell’accordo per lo Sviluppo e la Coesione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni e del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca è stato programmato il futuro della nostra Regione”. È quanto affermano in una nota congiunta il deputato di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera Mauro Rotelli, il capogruppo di FdI alla Regione Lazio Daniele Sabatini e la presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente del Consiglio regionale Valentina Paterna.

“Con l’accordo di oggi infatti – proseguono – per il nostro territorio si apriranno delle opportunità straordinarie, con il finanziamento di una serie di interventi rivolti a favorire una rinnovata visione di crescita e sviluppo, con un investimento complessivo di oltre 1 miliardo e 220 milioni di euro da indirizzare nei vari settori: competitività delle imprese, energia, ambiente, cultura, trasporti e mobilità, riqualificazione urbana ecc. Una serie di interventi riguarderà soprattutto i trasporti, con particolare riguardo all’aumento della sicurezza infrastrutturale e della regolarità dei servizi ferroviari con l’acquisto di nuovo materiale rotabile; poi opere di urbanizzazione e viabilità sulle principali arterie stradali e nelle aree industriali; valorizzazione dei beni culturali; prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico. Siamo pienamente soddisfatti per questo importante traguardo segno evidente della forte sinergia che si è creata fra Governo e Regione Lazio, sinergia che renderà il Lazio più forte e competitivo dopo anni di promesse non mantenute e di dialoghi inconcludenti fra Istituzioni Un grazie al premier Meloni e al presidente Rocca per aver scritto oggi una grande pagina di buon governo”, concludono.

