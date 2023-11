(ACON) UNIVERSIT. PELLEGRINO (AVS): INVESTIRE DI PI SU CULTURA E RICERCA

(AGENPARL) – lun 27 novembre 2023 (ACON) Trieste, 27 nov – “? stata molto interessante la

relazione del Magnifico Rettore Roberto Pinton nell’illustrare i

dati positivi che caratterizzano le attivit? dell’Universit? di

Udine”.

Cos? in una nota la consigliera regionale Serena Pellegrino

(Alleanza Verdi e Sinistra), presente all’inaugurazione del 46?

anno accademico dell’Ateneo di Udine.

“Basti pensare che dal 1978, anno di costituzione dell’Universit?

del Friuli, si ? passati da 300 iscritti agli oltre 15.300 di

quest’ultimo anno, con la presenza di 685 studenti stranieri e un

incremento del 5% di immatricolazioni. Nell’ultimo anno l’Ateneo

ha avuto il riconoscimento di essere tra i migliori istituti

pubblici italiani” riferisce la consigliera.

Pellegrino sottolinea “quanto fosse importante aprire la

mattinata con il ricordo della studentessa Giulia Cecchettin,

barbaramente uccisa da chi le dichiarava amore. Il ruolo centrale

che possono avere le Universit? ? determinante per contrastare

intolleranza e violenza, in nome del rispetto e della reciprocit?

fra le persone”.

“Bisogna prestare particolare attenzione all’inclusione e al

diritto allo studio, anche nei confronti degli studenti con

disabilit? e Dsa. Dalla referente degli studenti – continua la

consigliera – ? emerso il problema degli alloggi per coloro che

sono iscritti, ma non residenti, ricordando la vicenda della casa

dello studente di Udine, chiusa da troppi anni e la cui

riapertura sembra un miraggio”.

La consigliera, in merito a quanto espresso dalla rappresentante

degli studenti, ricorda: “Alcuni giorni fa, a mia prima firma, ?

stata depositata una mozione per la trasformazione di immobili

demaniali inutilizzati in studentati pubblici. Il documento ?

stato sottoscritto da tutte le Opposizioni: confidiamo che possa

essere accolto e approvato da tutto il Consiglio, cos? come ?

accaduto in Lombardia”.

Pellegrino conclude con un’esortazione alla Giunta regionale, che

sta per varare la prossima finanziaria: “Le Universit? di Udine,

di Trieste e la Sissa, creando una forte rete, sono un fiore

all’occhiello per tutta la comunit? regionale e devono essere

maggiormente supportate e finanziate dalla Regione, in quanto

essenziali protagoniste del cambiamento e dell’innovazione,

elementi strategici per una nuova consapevolezza sia sociale che

ambientale, in una nuova ottica di costruzione del futuro e della

vita che verr?”.

ACON/COM/mt

271839 NOV 23