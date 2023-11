N. 123!60 comunicato stampa.

(AGENPARL) – sab 25 novembre 2023 Comando Provinciale Carabinieri Isernia

Isernia: I Carabinieri di Isernia impegnati per la Giornata mondiale

contro la violenza sulle donne.

________

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza

contro le donne il Colonello Vincenzo Maresca, Comandante Provinciale dei

Carabinieri di Isernia, ha voluto sottolineare l’impegno quotidiano che tutti i

Carabinieri, donne e uomini, pongono per contrastare tutti quei reati che

vedono lesa la donna illuminando di arancio la sede pentra.

Nel corso dell’ultimo anno, i Carabinieri della Provincia di Isernia, hanno

proceduto complessivamente a meno di 20 casi per maltrattamenti con lesioni

verso familiari o conviventi riconducibili al fenomeno della violenza di genere.

Questo dato è in calo rispetto al precedente periodo analizzato anche

osservando i casi di violenza sessuale e atti persecutori o “stalking”, reato

quest’ultimo che punisce quelle condotte reiterate di molestia o minaccia che

causano rilevanti disagi psichici alla persona offesa.

Al riguardo, la puntuale attività investigativa dei Carabinieri ha consentito di

identificare e denunciare tutti gli autori di tali gesti, procedendo all’arresto di 2

soggetti.

L’invito dei Carabinieri è sempre quello di trovare il coraggio, da parte delle

vittime, di denunciare e segnalare ogni episodio di forma di violenza o anomalo

disagio.

I carabinieri di Isernia, consapevoli che la comunicazione e la sensibilizzazione

sul problema rappresentano uno strumento fondamentale per la lotta alla

violenza, consigliano alle vittime di:

 non sperare nei cambiamenti di carattere e di comportamento promessi dal

partner e non lasciarsi influenzare negativamente dalle sue offese e dalle

sue minacce;

 in caso di ferite o lividi andare quanto prima al Pronto Soccorso di un

Ospedale e dichiarare la verità;

 chiamare appena possibile il “112”, Numero Unico Europeo per le

Emergenze;

 rivolgersi ad appositi centri che possono dare consulenze legali, bancarie e

psicologiche gratuite o contattare telefonicamente il servizio “1522”

(gratuito e attivo 24h su 24), i cui operatori forniscono alle vittime –

assicurando loro l’anonimato – un sostegno psicologico e legale nonché

l’indicazione di strutture pubbliche e private presenti sul territorio a cui

potersi rivolgere.

Isernia, 25 nov. 2023