(AGENPARL) - ROMA, 25 Novembre 2023 - Bill Gates, co-fondatore di Microsoft, ha recentemente condiviso le sue intuizioni su come l’intelligenza artificiale potrebbe rimodellare in modo significativo la nostra vita lavorativa, riducendo potenzialmente la settimana lavorativa a soli tre giorni.

Business Insider riporta che in un recente episodio del podcast What Now? Con Trevor Noah , Bill Gates, il fondatore di Microsoft, ha approfondito le potenzialità dell’intelligenza artificiale. Gates ha sottolineato che l’evoluzione dell’intelligenza artificiale potrebbe portare a una drastica riduzione della tradizionale settimana lavorativa, possibilmente limitandola a soli tre giorni. Le sue opinioni riflettono un crescente riconoscimento della capacità dell’intelligenza artificiale di rimodellare non solo il luogo di lavoro ma anche il tessuto stesso della nostra vita quotidiana.

La discussione di Gates va oltre il semplice progresso tecnologico. Tocca un ripensamento fondamentale di cosa significhi lavorare e vivere in una società potenziata dall’intelligenza artificiale. “Se si allontana lo sguardo, lo scopo della vita non è solo fare lavoro”, ha osservato, suggerendo un futuro in cui le macchine assumeranno più compiti, concedendo agli esseri umani più tempo libero e possibilmente ridefinendo i nostri valori e obiettivi sociali.

Questo concetto è in linea con la prospettiva più ampia di Gates sul ruolo della tecnologia nella società. All’inizio di quest’anno, ha sottolineato il vasto potenziale dell’intelligenza artificiale nel migliorare la produttività, l’assistenza sanitaria e l’istruzione. Ha parlato anche di assistenti personali, o “agenti”, basati sull’intelligenza artificiale, in grado di assistere praticamente in ogni aspetto della vita. La visione delineata da Gates prevede che l’intelligenza artificiale agisca da catalizzatore per una società più efficiente, focalizzata sulla salute e istruita.

Gates ha già presentato al pubblico il suo ipotetico futuro in cui l’intelligenza artificiale pensa a tutto per le persone. A ottobre, Gates ha presentato gli “agenti” AI che sceglieranno film, programmi e podcast per i propri utenti.

Tuttavia, Gates è consapevole delle sfide e delle interruzioni che accompagnano i cambiamenti tecnologici. Riconosce che lo spostamento dei posti di lavoro è un risultato naturale delle nuove tecnologie, citando come esempio la diminuzione del numero di agricoltori nelle ultime generazioni. Tuttavia, rimane ottimista, affermando: “Se i cambiamenti procedono a un ritmo ragionevole e il governo aiuta coloro che hanno bisogno di imparare cose nuove, allora va tutto bene”.

In un recente esempio a dir poco preoccupante, l’ufficio di Gates ha posto alle donne domande sessualmente esplicite come parte del processo di colloquio di lavoro.

Gli addetti ai lavori di Microsoft hanno anche definito Gates un “bullo da ufficio” che persegue relazioni con le donne sul posto di lavoro.

I continui imbrogli di Gates con le donne e il suo stretto rapporto con Jeffrey Epstein, che cerca continuamente di minimizzare , lo hanno messo in una situazione difficile quando ha iniziato una relazione con un giovane giocatore di bridge russo.

Considerando la inquietante storia personale di Gates e il suo fanatismo ambientalista , gli americani dovrebbero prendere il futuro pianificato dell’intelligenza artificiale come un avvertimento, non una promessa di una vita migliore.

