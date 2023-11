AUN 25 NOVEMBRE 2023 (pag.3)

(AGENPARL) – sab 25 novembre 2023 (agenzia umbria notizie)

Astertr 68

TPL, assessore Melasecche: Filt Cgil e Faisa Cisal, in enorme

difficoltà, ripetono le solite povere bugie. Smentiti

categoricamente dall’Autorità per la regolazione dei trasporti,

prima volevano impedire la gara, adesso vorrebbero accelerarla e

gridano a ritardi inesistenti. Tutto invece procede regolarmente.

Nonostante loro

(aun) – Perugia, 25 nov. 023 – “Per l’ennesima volta FILT CGIL e

FAISA CISAL proseguono nella campagna di disinformazione sul

Trasporto Pubblico Locale avviata ormai da tempo e basata sulla

continua e programmata mistificazione degli eventi. Dopo il sesto

sciopero, in enorme difficoltà nel dichiarare il settimo vista

l’adesione del 36% degli operatori rispetto all’80% e più da loro

dichiarato, aprono l’ennesima puntata di questo sceneggiato

puntando il dito contro il ritardo della Regione nell’indire la

gara, che sarebbe stata spostata al 2024: questo non corrisponde

minimamente allo stato delle cose”.

È quanto afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture e

Trasporti, Enrico Melasecche.

“La realtà – evidenzia – vede invece Regione ed Agenzia

affiancate da lungo tempo in un percorso estremamente complesso ma

non rimandabile che ha già conseguito diversi obiettivi:

1) i lotti di gara sono stati correttamente individuati e

dimensionati e la relativa relazione ha già ottenuto il parere

positivo dell’Autorità Regolazione Trasporti (ART) che ha ritenuto

corretta la programmazione regionale di 4 lotti, quella che FILT

CGIL e FAISA CISAL hanno da sempre ferocemente tentato di

sabotare. Sconfessata, quindi, la prepotenza di chi continua a

chiedere l’illegalità di un lotto unico regionale.

Anche recentemente, se non bastasse, ART ha bocciato la proposta

della Regione Emilia-Romagna di un lotto unico per il Piano di

Bacino della Romagna (dimensionalmente simile all’intera

programmazione dell’Umbria, pur riguardando solo una porzione di

quella regione), imponendo una divisione in tre lotti e ricordando

come “l’opzione individuata del lotto unico comporti una

limitazione dei gradi di libertà nella formulazione delle offerte

da parte dei potenziali partecipanti”. Lo stesso parere recita:

“Con riferimento all’economicità del lotto unico dei servizi di

competenza dell’Agenzia − con una produzione chilometrica per i

servizi su strada pari a 24,6 mln vetture-km/anno, oltre al

servizio con traghetto stimato in circa 0,75 vetture-km/anno

equivalenti − la dimensione del lotto risulta superiore alla

soglia di 10 mln vetture-km, che, sulla base dell’applicazione

della metodologia dei costi standard di cui al decreto del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 157/2018, si

configura come la soglia oltre la quale le economie di scala si

esauriscono, mentre risultano massime in corrispondenza di una

dimensione pari a 4 mln vetture-km”. Una posizione indifendibile

quella dei due sindacati, contra legem. Lo avevamo detto,

inascoltati, oggi ne abbiamo anche la prova;

2) si è completata l’analisi della flotta necessaria per

l’esecuzione dei servizi di trasporto, aggiornando le strategie di

acquisto dei mezzi dell’Agenzia, attraverso l’utilizzo degli

specifici fondi ministeriali stanziati;

3) saranno completati a brevissimo sia il Piano di Bacino unico

regionale che il progetto della nuova integrazione tariffaria

regionale, che introdurranno per la prima volta principi di

omogeneità di servizi e tariffe dei titoli di viaggio in tutto il

territorio regionale, finora estremamente frammentato e soggetto a

bigliettazioni differenti e separate, pur in presenza di un

operatore principale unico;

4) sono state individuate le categorie fragili soggette a

gratuità del trasporto e quelle a bigliettazione scontata;

5) a giorni verrà approvato il nuovo progetto di

digitalizzazione del TPL che costituirà, per la prima volta, lo

standard regionale per l’attrezzaggio dei mezzi del TPL, in modo

da consentire un monitoraggio continuo ed automatico dei

principali elementi di valutazione della qualità del servizio:

regolarità dei servizi, puntualità, corretta validazione dei

titoli di viaggio con possibilità di pagare automaticamente il

biglietto salendo in autobus mediante carta di credito,

frequentazioni, ecc;

6) è già stata inviata alla stessa autorità la “Relazione di

affidamento”, seconda ed ultima relazione prevista dalla normativa

propedeutica alla pubblicazione dell’avviso di gara, che riassume

tutti i principali elementi che andranno a costituire l’ossatura

della procedura aperta; si attende nel mese di dicembre il parere

di ART che, qualora positivo, consentirà la pubblicazione

dell’avviso entro l’anno”.

“È pertanto evidente che il cammino dell’Ente procede secondo la

programmazione – rimarca l’assessore Melasecche – ed è ferma

intenzione di questo Assessorato pubblicare l’avviso di gara entro

il 31 dicembre 2023. Quanto alla risibile affermazione che nel

DEFR si parla di gara nel 2024, appare lampante a prima lettura

che si parla semplicemente di “aggiudicazione nel 2024”, visto che

una gara della complessità estrema come quella del TPL non potrà

certo risolversi nel giro di una manciata di giorni da qui alla

fine dell’anno”.

“Quanto al fatto che i due sindacati continuino a sollevare

problemi – prosegue -, alcuni del tutto inesistenti, altri già

ampiamente affrontati al tavolo di trattativa da cui sono voluti

uscire, come quello delle “clausole sociali”, del “mantenimento

dei livelli occupazionali”, della “esclusione del personale di

manutenzione Savit dal futuro incerto”, dei “mezzi di trasporto

acquistati con denaro pubblico e dati in gestione a vettori

privati a canone 0”, della “privatizzazione ed esclusione della

mobilità alternativa di molte città umbre”, è chiaro come il sole

che si tratta di pura strumentalizzazione – sottolinea – volta a

creare insicurezza fra il personale per forzare l’adesione in

vista del settimo sciopero sugli stessi identici argomenti. Un

vicolo cieco che nulla porta ai lavoratori né alle aziende, ma

neanche consenso agli stessi sindacati per cui si invita per

l’ennesima volta i due sindacati ad ammettere l’errore di fondo

con cui puntano allo scontro a prescindere”.

“Abbiamo viceversa concordato quanto chiesto da FIT CISL, UIL

Trasporti, UGL TPL, Orsa, cioè – ricorda – il massimo del

ragionevolmente possibile, fermo il conseguimento della riforma

complessiva del settore e della sua decisa modernizzazione e

rilancio. Un settore lasciato in condizioni drammatiche dalle

passate amministrazioni e da logiche sindacali ormai ampiamente

superate”.

Conclude l’assessore Melasecche: “La sola conferma per un

triennio della convenzione con altri Enti per l’abbonamento a

tariffa fortemente agevolata per gli universitari, verso una

platea potenziale quest’anno di 36.000 soggetti, che ha già

portato nel primo anno numero di utenza estremamente positivi, ma

anche il servizio Umbria TPL che trasporta migliaia di viaggiatori

da e per l’aeroporto “San Francesco d’Assisi” costituiscono alcuni

esempi del forte cambiamento che c’è stato negli ultimi quattro

anni verso la riqualificazione del settore, con un dinamismo che

non si percepiva da molti anni”.

Red/sb/nnn