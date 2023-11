(AGENPARL) – ven 24 novembre 2023 Pnrr, Osnato (FdI): Italia protagonista grazie al Governo, ok a modifiche lancia strategia per la crescita

“Il presidente Meloni non solo ha portato un grande risultato, ma ha ragione su tutta la linea: la legge di bilancio e la revisione del Pnrr, promossa a pieni voti dalla Commissione europea, sono parte di una medesima strategia. Questo Governo pensa prima di tutto a chi è in difficoltà nella vita quotidiana ma allo stesso tempo fa grandi progetti per la crescita, la competitività, lo sviluppo”. Lo dichiara Marco Osnato – deputato di Fratelli d’Italia, presidente della Commissione Finanze e responsabile economico del partito – dopo che Bruxelles ha dato il via-libera alla proposta italiana di modifica del Piano nazionale di ripresa e resilienza. “Ancora una volta, chi confidava nel nostro fallimento dovrà ricredersi. L’Italia guidata dal centrodestra è in grado di costruirsi un futuro di successo, in Europa e nel mondo”, prosegue l’esponente di FdI. “Abbiamo anche rimediato agli errori di chi ci ha preceduto: questa versione del Piano è più facilmente realizzabile, ma anche più ambiziosa su alcuni elementi-chiave come il digitale. Grazie al lavoro del Ministro Fitto e di questo esecutivo, garanzia di stabilità e buongoverno, l’Italia è tornata un attore di primo piano nell’economia globale”, conclude Osnato.

