(AGENPARL) – ven 24 novembre 2023 n. 1005 – 24 novembre 2023

PNRR: COLDIRETTI/FILIERA ITALIA, BENE RADDOPPIO FONDI PER AGRICOLTURA

E importante il raddoppio delle risorse per l’ agroalimentare con la nuova versione del Piano che ha incluso le nostre richieste per il settore che ha dimostrato grande capacità progettuale. E quanto affermano Coldiretti e Filiera Italia in riferimento all annuncio del Governo. “Vogliamo ringraziare il Governo ed in particolare i ministri Fitto e Lollobrigida che hanno creduto nella strategia da noi proposta riguardante in particolare il rifinanziamento di oltre 2 miliardi per i contratti di filiera agroalimentare, pesca e foreste ma importante e’ anche la misura Parco Agrisolare, il cui obiettivo finale è stato portato a oltre 1,3 gigawatt.” ha dichiarato Ettore Prandini presidente della Coldiretti.” Il più grande stanziamento economico destinato al nostro settore ha aggiunto Luigi Scordamaglia amministratore delegato di filiera italia considerando anche le risorse destinate alla logistica che aumenteranno la nostra competitività consentendoci di recuperare il gap con altri Paesi. Ora – concludono Coldiretti e Filiera Italia – affinché tali risorse vengano utilizzate fino all’ultimo da un modello di filiera risultato vincente bisognerà potenziare la struttura amministrativa di tutti gli uffici che dovranno dare attuazione a tale imponente piano che può segnare un vero punto di svolta per l’ulteriore rilancio del settore”.