…. *Con “Scatta il verde, vieni in campagna” riparte a pieno ritmo il programma di informazione agroalimentare per le scuole*

Da 32 anni Agriturist Alessandria e Confagricoltura Alessandria propongono a tutte le scuole della provincia di Alessandria il programma di informazione agroalimentare “Scatta il Verde, vieni in campagna”, con il patrocinio della regione Piemonte, della Provincia di Alessandria e il supporto di USR Piemonte – Ufficio IV – Ambito Territoriale di Alessandria.

Lo scorso anno, le visite da parte delle scolaresche nelle fattorie didattiche e la partecipazione alle attività proposte in calendario sono tornate quasi a livelli pre-Covid. Un segnale che ci indica come il programma sia ormai consolidato ed apprezzato dagli istituti scolastici.

In sintesi:

– le fattorie didattiche hanno ospitato, nel corso dell’anno scolastico 2022/2023, il numero di 204 classi, pari a 4.235 alunni. Nel 2019 (pre Covid) erano 231 classi per 4.435 alunni.

La fascia più numerosa è quella della scuola primaria, con 111 classi per 2.212 alunni.

Ottima anche l’affluenza dei bambini della scuola dell’infanzia (60 classi, 1.303 alunni) mentre per la scuola secondaria di primo grado (medie) hanno partecipato 5 classi per 202 alunni. Infine, la scuola secondaria di II grado (superiori) ha visto il coinvolgimento di 6 classi per un totale di 103 alunni.

– per quanto riguarda le attività, siamo ancora un po’ distanti dai livelli pre-Covid. Ipotizziamo, tra le cause, le crescenti difficoltà delle scuole a garantire il trasporto degli alunni, senza dover gravare troppo sulle famiglie.

I risultati sono comunque soddisfacenti: in totale, hanno partecipato alle varie attività 64 classi per complessivi 1.428 alunni.

Sommando le visite in fattoria e la partecipazione alle attività, il totale di classi coinvolte è di 268, ossia 6.663 alunni.

“/Sono numeri importanti, che ci incoraggiano sulla strada intrapresa tanti anni fa e testimoniano l’interesse e la validità delle attività proposte/ – commenta *Franco Priarone*, presidente di Agriturist Alessandria – /Il nostro obiettivo è quello di fare avvicinare gli studenti al mondo della ruralità e trasmette loro il rispetto per l’ambiente, un approccio sano all’alimentazione, la conoscenza del valore sostenibilità, della cura del territorio che anima le azioni di chi lavora da sempre nell’ambito del settore primario/”.

Tra le novità dell’edizione 2023/2024 segnaliamo: l’inserimento di una giornata “porte aperte” (Open Day) tra le attività programmate, che si svolgerà sabato 1 giugno 2024.

E’ stata inoltre ampliata l’attività “Dal campo al banco con Anga”: i giovani agricoltori di Anga Alessandria sono pronti a tornare nelle aule di scuola per un confronto con gli studenti degli istituti secondari di primo e secondo grado per affrontare i temi dell’innovazione in agricoltura, del significato del concetto di “sostenibilità”, della formazione, del ciclo dell’acqua.

Particolarmente pensate per le scuole secondarie anche i laboratori sul vino, coltura che rappresenta un vero e proprio patrimonio per il nostro territorio, orientati anche al consumo consapevole.

Viene inoltre riproposta la collaborazione con Piccola industria di Confindustria Alessandria in occasione del PMI Day (17 novembre 2023) che offre la possibilità alle scolaresche di conoscere da vicino il mondo produttivo della piccola e media industria. Il tema scelto quest’anno, a livello europeo, è quello della Libertà.

La pubblicazione, giunta alla 32esima edizione, è suddivisa in due parti. Nella prima “Le attività 2023/2024″ sono illustrate le iniziative a regia diretta dell’Associazione con le proposte: dal banco al campo con ANGA, Salviamo gli insetti impollinatori; PMI DAY – Industriamoci, in collaborazione con Piccola Industria di Confindustria Alessandria; Buono come il latte, con la Centrale del latte di Alessandria e Asti; Tutto il buono delle verdure fresche; Dal grano al pane; Orto Didattico.

Nella seconda parte sono illustrati i laboratori proposti da “Le fattorie didattiche di Agriturist” riconosciute dalla Regione Piemonte con l’iscrizione nell’elenco ufficiale. La famiglia delle fattorie didattiche, peraltro, si è allargata a due nuove realtà della provincia: L’Apiario del Chiozzetto e Quadrifoglio Alpaca.

Nell’ultima pagina, infine, sono indicati gli agriturismi di Agriturist Alessandria, a ricordare la mission primaria dell’associazione, l’accoglienza turistica in campagna.

Le proposte, che sono rivolte a tutte le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado, sono riassunte nella pubblicazione cartacea, mentre il dettaglio può essere scaricato dal nostro sito https://confagrial.invionews.net/nl/pd6dpb/qiem5ua/zpuj51g/uf/11/aHR0cDovL3d3dy5hZ3JpdHVyaXN0bW9uZmVycmF0by5jb20?_d=88O&_c=c355128f.

“/In questi giorni è in corso la distribuzione del materiale divulgativo a tutti i plessi scolastici della provincia, dalle scuole dell’infanzia agli istituti di secondo grado. L’opuscolo è anche reperibile presso l’ufficio di Agriturist di Via Trotti, 122 ad Alessandria/” commenta il direttore di Confagricoltura *Cristina Bagnasco*.

“/Scatta il verde, Vieni in campagna è un programma al quale teniamo molto per il suo valore educativo e divulgativo rivolto alle nuove generazioni – /conclude *Paola Sacco*, presidente di Confagricoltura Alessandria – /In un periodo storico di grandi cambiamenti, a partire dall’innovazione, dall’introduzione di nuove tecnologie, dal clima soggetto sempre più spesso ad eventi estremi, l’agricoltura assume un ruolo ancor più fondamentale. Ecco perché, come agricoltori, riteniamo sia necessario trasmettere alle nuove generazioni la conoscenza dell’ambiente e il suo rispetto/”.



