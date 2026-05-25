Seicento adesioni al digiuno di solidarietà con Gilberto Cavallini

(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2026 - Come annunciato nel precedente comunicato, questa mattina prende avvio un digiuno di solidarietà della durata di tre giorni a sostegno di Gilberto Cavallini, promosso attraverso il gruppo WhatsApp “Solidarietà con Gilberto”, al quale hanno aderito circa 600 persone provenienti da differenti esperienze politiche e culturali.
Gilberto Cavallini, oggi settantatreenne, ha trascorso 43 anni in carcere per reati commessi nell’ambito della sua militanza nei gruppi dell’estrema destra armata durante gli anni della strategia della tensione e del terrorismo politico.
Nel settembre scorso Cavallini è stato nuovamente condotto in carcere a seguito della revoca della semilibertà, misura di cui aveva beneficiato per otto anni. Durante questo periodo aveva svolto attività di volontariato e assistenza presso una struttura della Caritas di Terni, distinguendosi per il comportamento corretto e collaborativo mantenuto nel percorso di reinserimento sociale.
La decisione della magistratura bolognese, successivamente confermata dalla Corte di Cassazione, è stata motivata dalla necessità di verificare l’effettivo espletamento della pena accessoria dell’isolamento diurno. Secondo quanto evidenziato dai sostenitori di Cavallini, non sarebbe stato possibile accertare con assoluta certezza tale circostanza, anche a causa della mancanza di documentazione definitiva da parte degli istituti penitenziari presso i quali era stato detenuto.
Attraverso questa iniziativa pacifica e silenziosa, i promotori intendono richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica su una vicenda che, a loro giudizio, merita una riflessione sul rapporto tra certezza del diritto, finalità rieducativa della pena e principi di equità e giustizia.
Con l’auspicio che il confronto su questa vicenda possa contribuire a rafforzare una visione della giustizia improntata al rispetto dei diritti, della dignità della persona e dei principi dello Stato di diritto.