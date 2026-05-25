F1, G. LA RUSSA (ACI): ANTONELLI CALA UN POKER INCREDIBILE, KIMI ORGOGLIO E TRAINO PER TUTTO IL NOSTRO SPORT

“Un poker che ha davvero dell’incredibile e che conferma il talento e la tenacia di questo giovane pilota italiano. Le imprese eccezionali di Kimi Antonelli stanno esaltando tutti gli appassionati non solo per gli straordinari risultati ottenuti in pista, ma anche per il suo modo di essere. A rendere ancora più esaltante la gara, poi, le Ferrari di Hamilton e Leclerc, rispettivamente al secondo e quarto posto”.

Così Geronimo La Russa, presidente dell’ACI, commenta l’esito del Gran Premio di Formula 1 del Canada.

“Si fa davvero fatica – conclude il presidente della Federazione sportiva automobilistica – a spiegare quanto grande sia l’orgoglio di veder trionfare un ragazzo che ha fatto parte del vivaio federale ACI Team Italia. Kimi Antonelli è la punta di un iceberg che in questa stagione sta regalando grandi soddisfazioni in diversi ambiti del nostro sport”.