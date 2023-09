(AGENPARL) – dom 24 settembre 2023 CLIMA. VENDEMMIA NOTTURNA: COLDIRETTI, ORA C’ E’ IL DISCIPLINARE. L’ESPERIENZA DELLA ‘VIGNA DI SARAH’ È PROGETTO PILOTA PER TUTTO IL TERRITORIO

24 settembre 2023 – Il tradizionale appuntamento con il taglio del grappolo in notturna nella ‘Vigna di Sarah’ corrisponde quest’anno con l’introduzione della ‘vendemmia turistica” grazie al protocollo d’intesa firmato tra Ispettorato Nazionale del Lavoro e l’Associazione Nazionale delle Città del Vino che permette agli studenti, turisti e cittadini di vivere un’attività esperenziale tra i filari. L’iniziativa promossa dalla giovane viticoltrice trevigiana Sarah Dei Tos – spiega Coldiretti Veneto – oltre ad avere carattere strettamente culturale, ricreativo e

rispettare le vigenti discipline igienico-sanitarie e di sicurezza, in questa edizione assume particolare importanza.

L’imprenditrice trevigiana ha studiato un innovativo disciplinare che applicato alla lettera permette ai winelovers di non incorrere in spiacevoli equivoci con le autorità preposte ai controlli e conferma che la scelta fatta in tempi passati è diventata attuale sia per le richieste dei turisti che per le esigenze imposte dai cambiamenti climatici. L’esempio di Sarah Dei Tos – commenta Coldiretti Veneto – è ora un modello formativo replicabile in ogni territorio e adottabile da altre cantine che vogliano sperimentare questa opportunità di natura integrativa, connaturata allo sviluppo turistico locale e che dà valore aggiunto produzione enologica. La raccolta dell’uva al chiarore della luna rappresenta infatti una pratica alternativa per sfruttare al meglio le escursioni termiche tra il giorno e la notte.

“L’enoturismo sta diventando sempre più un’attività che attrae persone affascinate da cosa possono offrire le nostre aziende agricole – interviene Carlo Salvan presidente di Coldiretti Veneto – sia prodotti di altissima qualità ed anche attività esperienziali come appunto la vendemmia notturna. Alla base di tutto c’è il desiderio dei nostri produttori di spiegare e far conoscere il loro lavoro, sempre più attento alla sostenibilità ambientale e ad essere parte integrante della vita di un territorio. Per questo va tutelato e disciplinato per mettere i nostri imprenditori e imprenditrici nelle condizioni ideali di operare”.

Dal punto di vista tecnico, questa prassi agronomica costituisce una migliore conservazione del corredo aromatico dei chicchi. La vite reagisce allo sbalzo termico gonfiando gli acini nelle ore diurne e ritraendoli con il favore del buio raccogliendo al suo interno gli elementi naturali per rendere l’uva resistente e compatta e quindi più facile da maneggiare e trasportare. A guadagnarci, non solo la qualità e il sapore anche l’ambiente, si risparmia energia nelle celle frigorifere già raffreddate naturalmente.

Pensata inizialmente in Sicilia ora la vendemmia in notturna, con l’innalzamento delle temperature, ha preso piede anche al Nord e nel caso di varietà a bacca bianca, come il Prosecco, diventa una soluzione ideale per valorizzarne le caratteristiche dal campo alla bottiglia.