(AGENPARL) – sab 23 settembre 2023 FDI. CIANCITTO: RAGGIUNTI MOLTI OBIETTIVI PER LA NAZIONE, ABBIAMO RIMESSO

IN MOTO L’ITALIA

“Impegno, dedizione e costanza, per riuscire a raggiungere obiettivi che,

in alcuni casi, appena un anno fa, sembravano realmente molto difficili se

non impossibili. In un anno tormentato dal continuo rialzo dei prezzi,

dalle incertezze dei mercati, dalla crescente inflazione, dal peso della

guerra in Ucraina, abbiamo garantito, con scelte coraggiose, la stabilità

economica, sostenendo innanzitutto le famiglie e il lavoro. Come? Penso per

esempio alla tassa sugli extraprofitti alle banche, destinando le risorse

recuperate a famiglie e imprese. Anche la riduzione delle aliquote irpef va

in questa direzione così come il taglio del cuneo fiscale”.

Così Francesco Ciancitto, deputato di Fratelli d’Italia, intervento a

Catania all’iniziativa di partito “L’Italia Vincente”. “Per la mia Sicilia

di fondamentale importanza sono stati i provvedimenti a favore del sud,

come la ZES unica, il credito d’imposta e gli incentivi sugli investimenti

effettuati nelle regioni del Mezzogiorno. I provvedimenti varati hanno dato

respiro all’economia, con l’Italia cresciuta più di Germania e Francia nel

primo trimestre del 2023 e con un boom di assunzioni. Un sostegno è

arrivato anche per l’agricoltura, con la lotta al caporalato e un DDL

contro il cibo sintetico a tutela del Made in Italy. A sostegno

dell’economia anche i fondi del Pnrr che permetteranno in Sicilia di

completare la linea metropolitana Paternò-Catania, attesa da 30 anni.

Prioritaria è per noi la lotta alla mafia, con la riconferma dell’ergastolo

ostativo e il sostegno deciso al lavoro della magistratura e forze

dell’ordine, concretizzatosi nell’arresto di moltissimi mafiosi, tra cui

Matteo Messina Denaro. Tra i tanti provvedimenti approvati ve ne sono

alcuni per me molto importanti, come la tutela di chi ha avuto un tumore ed

è guarito. Fin da subito ho sostenuto la proposta di legge sul diritto

all’oblio oncologico che ancora oggi pesa sulla vita di quanti hanno

affrontato e superato il calvario della malattia. Si chiude un anno

importante per il nostro Governo guidato da Giorgia Meloni, ma tante altre

sono le sfide che ci attendono. Continueremo a lavorare per il bene della

nostra Italia e per gli italiani”, ha concluso.