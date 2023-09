I dazi all’esportazione sui fertilizzanti aumenteranno dal 7% al 10% per un tasso del dollaro superiore a 80 rubli

(AGENPARL) - ROMA, 21 Settembre 2023 - Le tariffe vengono calcolate in base al tasso di cambio del dollaro per il mese che termina il 25 del mese solare precedente.

Secondo la risoluzione del Consiglio dei Ministri, i dazi all’esportazione sui fertilizzanti aumenteranno dall’attuale 7% al 10% se il tasso di cambio del dollaro sarà superiore a 80 rubli.

Secondo il documento, dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2024, l’aliquota del dazio sarà del 7% se il tasso di cambio medio del dollaro è inferiore a 80 rubli e del 10% se il tasso di cambio è superiore a 80 rubli. Inoltre, l’aliquota minima in entrambi i casi sarà di 1.100 rubli (11,4 dollari) per tonnellata per i fertilizzanti azotati, 2.100 rubli (21,8 dollari) per tonnellata per il fosforo e 1.800 rubli (18,7 dollari) per tonnellata per la potassa.

In precedenza, il governo russo aveva annunciato che dal 1° ottobre verranno applicati dazi flessibili all’esportazione su un’ampia gamma di beni e tali dazi saranno legati al tasso di cambio del rublo. La misura è temporanea e mira a tutelare il mercato interno. Il dazio varierà dal 4% al 7% a seconda del tasso di cambio della valuta nazionale. A 80 rubli per dollaro e sotto il dazio sarà pari a zero.

Dal 1° gennaio, la Russia ha introdotto dazi all’esportazione sui fertilizzanti minerali nella misura del 23,5% per un anno, che entravano in vigore se il prezzo dei fertilizzanti superava i 450 dollari la tonnellata. Le consegne inferiori a questo prezzo non erano soggette a dazi. Tuttavia, il Ministero delle Finanze ha dichiarato in giugno che, poiché il bilancio russo ha ricevuto solo circa il 5% dei pagamenti dei dazi all’esportazione previsti per quest’anno, il governo sta studiando la possibilità di sostituire questo meccanismo. Di conseguenza, dal 1 settembre la Russia ha iniziato ad applicare dazi all’esportazione di fertilizzanti pari al 7% del valore in dogana, con l’istituzione di un’aliquota minima del dazio a seconda del tipo di fertilizzante.