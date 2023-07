(AGENPARL) – sab 22 luglio 2023 COMUNICATO STAMPA

Gemellaggio Veneto-Puglia contro gli incendi boschivi: missione a San Giovanni Rotondo dei volontari veneziani

Quattro volontari della Protezione civile del Comune di Venezia, specializzati in interventi antincendio boschivo, sono partiti alle 8 di questa mattina, sabato 22 luglio, dal polo logistico regionale di Bonisiolo (TV), alla volta di San Giovanni Rotondo (FG), assieme ad altri volontari provenienti da tutto il Veneto. La missione si inquadra nell’ambito della collaborazione della Regione Veneto con la Regione Puglia per le attività di monitoraggio e lotta agli incendi boschivi, patrocinata dal dipartimento nazionale della Protezione Civile di Roma.

I volontari saranno impegnati nel territorio foggiano sino al 29 luglio, per fare ritorno a Venezia il 30. La loro attività consisterà nel controllo del territorio, tradizionalmente ad alto rischio di incendi boschivi, nella prevenzione di eventuali inneschi e nell’intervento immediato in caso di focolaio.

I volontari AIB del Comune di Venezia, in totale una quindicina, tutti in possesso dell’abilitazione regionale per la lotta agli incendi boschivi, ordinariamente svolgono analoghe attività nel territorio di Ca’ Roman a Pellestrina, agli Alberoni e a S. Nicolò al Lido, tutte aree boschive soggette a incendio.

Il vicesindaco Andrea Tomaello, in merito alla partenza dei volontari, ha dichiarato: “I gruppi della Protezione Civile di Venezia si confermano altamente specializzati e competenti in diverse situazioni di emergenza. Dopo l’alluvione nelle Marche e altri recenti interventi in soccorso ad altri Comuni, da oggi 4 volontari prestano il loro aiuto alla Regione Puglia. Un grazie a loro per il lavoro e per l’aiuto dato a queste popolazioni”.

Venezia, 22 luglio 2023

– [Foto 1](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Protezione%20civile%201.jpeg)

– [Foto 2](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Protezione%20civile%202.jpeg)

