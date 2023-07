(AGENPARL) – gio 20 luglio 2023 COMUNICATO STAMPA

NUOVO REPORT ALMALAUREA SULLA CONDIZIONE OCCUPAZIONALE DEI DOTTORI DI RICERCA

IN UNITO CONTINUA A CRESCERE L’OCCUPAZIONE E LA RETRIBUZIONE

Performance molto positiva dell’Ateneo torinese rispetto all’anno precedente e alla media nazionale. Per i dottori di ricerca aumentano sia il tasso di occupazione (95%) che la retribuzione mensile. Secondo gli intervistati cresce inoltre l’efficacia del titolo per il lavoro svolto.

[AlmaLaurea](https://www.almalaurea.it/), il Consorzio Interuniversitario fondato nel 1994, ha presentato l’VIII indaginesul profilo e sullacondizione occupazionale dei dottori di ricerca. Il Report ha analizzato5.442 dottori di ricercanel 2021 di45 atenei, contattati a un anno dal titolo. Per quanto riguarda l’Università di Torino, l’indagine ha riguardato268 dottori di ricerca del 2021, contattati a un anno dal conseguimento del titolo.

Per i dottori di ricerca di UniTo cresce il tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo, che passadall’87,3% (nel Rapporto 2022) al 95% (nel Rapporto 2023), cala il tasso di disoccupazione dal4,6%al3,1%, e la retribuzione passa da1.871a1.940 euromensili netti.L’Università di Torino fa registrare una performance positiva anche rispetto alle medie nazionali: il tasso di occupazione dei dottori di ricerca UniTo è del95%rispetto al90.9%nazionale, e la retribuzione mensile è appunto di1.940 eurorispetto ai1.836 eurodella media nazionale.

Tra gli occupati a un anno dal conseguimento del dottorato, il 5,8% svolge un’attività in proprio (come libero professionista, lavoratore in proprio, imprenditore, ecc.), il 25,3% è assunto con uncontratto alle dipendenze a tempo indeterminato. Il 29,5% svolge un’attività sostenuta daassegno di ricerca, l’11,1% può contare su unaborsa post-doc, di studio o di ricercae il 26,8% dichiara di essere stato assunto con un contrattoa tempo determinato. L’1,6% è impegnato con altre forme di lavoro.

L’83,0% degli occupati svolge unaprofessione intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione: in particolare, il 50,0% è un ricercatore o tecnico laureato nell’università mentre il 33,0% svolge un’altra professione intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione. Il79,8%ritiene che il titolo di dottore di ricerca siamolto efficace o efficaceper il lavoro svolto, una percentuale molto maggiore rispetto al65,4%del precedente rapporto e rispetto alla media nazionale del76,7%.

Il 65,8% dei dottori di ricerca dell’Università di Torino è occupato nelsettore pubblico, il 31,1% in quelloprivato, mentre il 3,2% è occupato nel settorenon profit. Il settore deiserviziassorbe l’89,5% dei dottori di ricerca, mentre l’industriaaccoglie il 9,5% degli occupati; l’1,1% ha trovato impiego nel settore dell’agricoltura. Percentuali in linea con i valori percentuali nazionali. Per quanto riguarda la distribuzione geografica, invece, il 77,4% degli occupati dichiara di lavorare al Nord, il 3,2% al Centro, l’1,6% nel Mezzogiorno. Infine, il 17,9% lavora all’estero.

