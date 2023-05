COMUNICATO STAMPA VIABILITA’ ITALIA 18 maggio 2023 ore 20.00

(AGENPARL) – gio 18 maggio 2023 COMUNICATO STAMPA

Allarme maltempo. Aggiornamento della situazione sulla viabilità principale nella regione Emilia-Romagna.

L’autostrada A14 è tornata transitabile tramite uno scambio di carreggiata istituito nella direttrice nord. Il traffico sia leggero che pesante attualmente scorre lungo una corsia per senso di marcia. Al momento in prossimità dello scambio di carreggiata si registrano 3 km di coda in direzione sud e 2 km di coda in direzione nord. Anche l’uscita obbligatoria predisposta ad Ancona per i mezzi superiori alle 7,5 t è stata rimossa. Tuttavia per consentire sulla A14 i lavori di ripristino del manto stradale, dalle ore 21:00 di questa sera fino alle ore 06.00 di domani, sarà disposto il divieto di circolazione nella tratta compresa tra Forlì e Faenza in entrambi i sensi di marcia: i veicoli verranno deviati sulla parallela SS 9. Eventuali provvedimenti alla circolazione per i veicoli con massa complessiva superiore alle 7,5 t potrebbero essere nuovamente adottati in prossimità della stazione autostradale di Ancona Nord in direzione Bologna, in relazione alle effettive condizioni di viabilità registrate durante la notte lungo i percorsi alternativi. Permane il provvedimento del Prefetto di Ravenna che ha disposto il divieto di circolazione dei veicoli commerciali con massa superiore a 5 tonnellate su tutte le strade comunali, provinciali e statali della provincia di Ravenna – fatta eccezione per le autostrade e gli itinerari ad esse alternativi, fino a cessate esigenze (salvo rivalutazioni sulla base dell’evolversi della situazione); sono esclusi dal divieto i mezzi di soccorso e in genere tutti quelli utilizzati dagli attori del sistema di Protezione Civile per fare fronte all’emergenza. In A1, a causa di un incidente risolto, si registrano 7 km di coda in direzione sud tra Sasso Marconi e bivio A1- Variante. Sulla SS3 bis Tiberina, all’altezza di San Sepolcro i veicoli commerciali diretti a Nord aventi massa complessiva superiore alle 3,5 t., sono instradati in direzione di Arezzo verso la A1 attraverso la SS 73.

CONSIGLI ED INFORMAZIONI PER GLI AUTOMOBILISTI SI SCONSIGLIA FORTEMENTE DI DIRIGERSI VERSO I TERRITORI DELLE PROVINCE DI RAVENNA E FORLÌ-CESENA SE NON STRETTAMENTE NECESSARIO ANCHE PER NON OSTACOLARE IL TRANSITO DEI MEZZI DI SOCCORSO