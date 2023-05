Mercoledì 17 maggio partono le Cena & Concerto a Monte Brullo di Faenza

(AGENPARL) – mar 16 maggio 2023 Si parte coi Killer Queen e tanti altri appuntamenti

PARTE MERCOLEDì 17 MAGGIO LA STAGIONE DELLE CENE & CONCERTO A MONTE BRULLO DI FAENZA

PARTE COL BOTTO LA RASSEGNA CENA & CONCERTO A MONTE BRULLO DI FAENZA PER L’ESTATE 2023 SI PARTE MERCOLEDì 17 MAGGIO CON I KILLER QUEEN, VENERDì 19 MAGGIO CON IL PREMIO ARTE TAMBURINI CON ROBERTA CAPPELLETTI E EMISURELA, MERCOLEDì 24 MAGGIO CON FAUSTO LEALI E MERCOLEDì 31 MAGGIO BANDALARGA E SGABANAZA PROSEGUE LA COLLABORAZIONE CON LA CASA DELLA MUSICA DI FAENZA, ECCO UN PRIMO PROGRAMMA

Partenza col botto mercoledi 17 maggio, con la rassegna Cena & Concerto al Club Monte Brullo di Faenza con il mitico gruppo dei Killer Queen, la rock band ufficiale dei Queen e i migliori in assoluto in Italia a riproprre la musica e la voce di Freddie Mercury e della sua band.

La rassegna poi prosegue il venerdì 19 maggio con uno Veglione Romagnolo con il Premio Arte Tamburini giunto alla quinta edizione con l'orchestra di Roberta Cappelletti e le Emisurela, che saranno premiate con il Premio Arte Tamburini, Una vera chicca unica e imperdibile sara' il nuovo live di Fausto Leali previsto per mercoledì 24 maggio mentre il 31 maggio arriveranno i Bandalarga insieme al comico Sgabanaza. Grande attesa infine per mercoledì 7 giugno per l'arrivo della storica band dei Nomadi: per la storica band di Beppe Carletti che festeggia quest'anno in grande i suoi 60 anni di attivita' alla pari oramai con i Rolling Stones con un disco che celebra la storia del gruppo e che sta andando alla grande in radio appena uscito. Saranno live al Monte Brullo il mercoledì 7 giugno per un appuntamento da non perdere . Poi ci saranno tante altre soprese che saranno presentate piu' avanti per un'estate a tutta musica. Tra queste si possono gia' segnalare IL Festival Pop Italiano con Trio Italiano, Arancia Meccanica e Guercia Figura Goffa il 9 giugno, i Dik Dik il 14 giugno, Mal con Michele e i Corvi il 21 giugno, l'Omaggio a Lucio Dalla il 23 giugno, i Ribelli con Fiordaliso il 28 giugno, gli Homo Sapiens il 1z2 luglio e Luana Babini con Mauro Ferrara il 19 luglio. Si prosegue poi fino a fine settembre con tante altre sorprese e tanti ospiti.

La direzione artistica e ‘a cura della Casa della Musica e di Monte Brullo. Tutto Made in Faenza e oramai punto di riferimento romagnola della musica italiana.