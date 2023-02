(AGENPARL) – mar 08 novembre 2022 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

TORRE ANGELA – DONNA RAPINATA DEL TELEFONO. CARABINIERI ARRESTANO IL FIDANZATO GELOSO

ROMA – Un romano di 45 anni, con precedenti, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca poiché gravemente indiziato di aver rapinato del telefono la fidanzata.

I Carabinieri sono giunti in piazza del Torraccio di Torrenova, chiamati al 112 da parte di alcuni passanti. La donna, 29 anni romana ha raccontato di essere stata rapinata del cellulare da parte del fidanzato per motivi di gelosia dopo averla picchiata.

Anche alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno fornito la loro testimonianza. I Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, grazie a immediate ricerche scattate nella zona sono riusciti a rintracciare il 45enne poco lontano dal luogo dell’aggressione, ancora in possesso del telefono cellulare della donna e lo hanno arrestato.

L’arresto è stato convalidato e l’indagato è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, l’indagato deve considerarsi innocente sino ad eventuale condanna definitiva.

081122

___________________________________________________________________________

Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Roma

P.za San Lorenzo in Lucina, 6

00186 Roma