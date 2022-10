Ultimi giorni per iscriversi ai corsi e chiusura del Festival

(AGENPARL) – ven 28 ottobre 2022 Cari amici,

siamo giunti alla V edizione del nostro Festival e vi comunichiamo che l’appuntamento previsto per il 29 Ottobre è stato spostato a sabato 12 Novembre alle 15:30.

Programma

Sabato 12/11, ore 15:30 || IN PRESENZA E ONLINE

Conferenza “il processo di Maria Tarnovskaja” sulla ricezione del testo russo in Italia, a cura di Bianca Sulpasso (professore associato di lett. russa all’ università di Roma Tor Vergata).

La partecipazione è, come sempre, gratuita.

PROSEGUONO LE ISCRIZIONI AI CORSI DI RUSSO IN AULA E ONLINE

riprendiamo la programmazione dopo la pausa estiva con alcune novità.

Proseguono le iscrizioni ai CORSI DI RUSSO 2022- 2023 che vengono organizzati sia in aula sia online.

Abbiamo predisposto uno sconto di 50 euro per studenti universitari sulla quota di partecipazione.

I corsi sono disponibili per tutti i livelli, dai principianti assoluti ai corsi avanzati.

Ci sono molte fasce orarie a vostra disposizione in tutte le modalità di apprendimento, per maggiori informazioni potete consultare la nostra pagina:

[https://www.italia-russia.it/corsi-di-russo/](https://italia-russia.us14.list-manage.com/track/click?u=22fe25f3a79b2216ba30016f0&id=eb75433bb1&e=29f38ebc9d)

Vi aspettiamo!

Istituto di Cultura e Lingua Russa, Via del Viminale 43 – 00184 Roma