(AGENPARL) – mar 25 ottobre 2022 GOVERNO, ALBANO (FDI): BENE SOLIDARIETA’ MELONI A COMUNITA’ MARCHIGIANE

“Nel suo primo discorso da Presidente del Consiglio alla Camera dei Deputati, Giorgia Meloni ha trattato diversi aspetti che riguardano da vicino la Regione Marche. Oltre a sottolineare la necessità di accelerare i processi di ricostruzione nelle aree terremotate, ha richiamato l’alluvione avvenuta nel mese di agosto nel Nord della Regione, ricordando le vittime e rimarcando la volontà da parte del governo di non abbandonare le comunità marchigiane colpite dalla calamità. Un messaggio di solidarietà e vicinanza verso chi ha perso tutto per cui la ringrazio dal cuore. Inoltre, nell’esporre i punti programmatici del governo, il Presidente ha sottolineato la necessità di collegare la costa tirrenica con quella adriatica. Un punto su cui ci battiamo da anni per risollevare le Marche dalla condizione di isolamento atavico in cui versa. Grande soddisfazione, dunque, per l’attenzione che il primo ministro ha riservato alla nostra regione già nel suo discorso di insediamento”.

Lo dichiara in una nota Lucia Albano, deputato di Fratelli d’Italia.

Roma, 25 ottobre 2022

