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comunicato del 24 ottobre 2022

Agenparl Italia

(AGENPARL) – lun 24 ottobre 2022 [0LOGO TV BENEVENTO]
Comando Provinciale Carabinieri di Benevento
CARABINIERI DI MONTESARCHIO – CONVALIDATO L’ARRESTO DI UN UOMO AVVENUTO A PANNARANO IL 21/10/2022
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IN RIFERIMENTO ALLA DENUNCIA IN STATO DI ARRESTO DI UN 54 ENNE ORIGINARIO DI PANNARANO, ESEGUITO DAI CC DI MONTESARCHIO LA MATTINA DEL 21 OTTOBRE 2022 PRESSO L’ABITAZIONE DEL PREDETTO, PER POSSESSO DI COCAINA E DI UNA PISTOLA A TAMBURO CON MUNIZIONAMENTO, SI INFORMA CHE STAMANI IL G.I.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO, HA CONVALIDATO L’ARRESTO OPERATO DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA, DISPONENDO IL MANTENIMENTO DELLA MISURA CAUTELARE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI.
BENEVENTO, 24/10/2022.-

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