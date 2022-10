È arrivato l’autunno ai Musei Reali: dal 21 ottobre appuntamento con la mostra “Focus on Future” nelle Sale Chiablese

(AGENPARL) – mar 11 ottobre 2022 Tutti gli appuntamenti dal 12 al 25 settembre ai Musei Reali di Torino

[Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://spin-to.musvc2.net/e/r?q=QC%3d81QDI_yxqp_08_FqZw_P6_yxqp_9C6TneL.ChF0Kw009lKH.3vJ_FqZw_P6m_OosW_Y4HuI.yIwU_FqZw_P6_yxqp_0CA7p_OosW_Z2M9XEQ0Cy7r_OosW_Z2NBB5-_HXzn_SkWNL1Y_FqZw_Q1ne_FqZw_Q1j_OosW_Z20_yxqp_9cL_HXzn_SkMJ_HXzn_RC_OosW_YTTx876E_OosW_YTN_yxqp_0ADF_yxqp_9cKRG_OosW_YTN_yxqp_0ADL_yxqp_9cV5og8.V_yxqp_08CS_yxqp_08XA_yxqp_0AKMyRKnJs8y1hk%263%3dEaUXG%26A%3dAKzS1R.uBH%269z%3dXQR9Z%260%3dT%26u%3dcRRA%26L%3dQXFXX%26J%3d-8aSVDgRX8b&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Testo alternativo]

È arrivato l’autunno ai Musei Reali: ultimi giorni per

visitare la mostra Animali a Corte e, dal 21 ottobre,

appuntamento con Focus on Future nelle Sale Chiablese

Torino, 11 ottobre – Si prospetta un autunno ricco di appuntamenti per i Musei Reali: sono gli ultimi giorni per visitare la mostra Animali a Corte. Vite mai viste nei Giardini Reali, che proseguirà fino al 16 ottobre. Dal 21 ottobre è prevista l’apertura di Focus on Future. 14 fotografi per l’Agenda ONU 2030, la mostra che illustra i valori dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in un inedito viaggio fotografico dedicato alle situazioni di fragilità del nostro pianeta.

Il Regio in città – Concerti d’Autunno

In attesa di tornare in teatro a novembre, i complessi artistici del Teatro Regio di Torino fanno tappa in città con piacevoli concerti in luoghi cari ai torinesi e con programmi capaci di coinvolgere pubblici diversi e curiosi.

Venerdì 14 e sabato 15 ottobre, alle ore 20.30, Palazzo Reale ospiterà nel Salone delle Guardie Svizzere il concerto Gran Partita, in compagnia dell’Ensemble di Fiati diretto dal maestro Andrea Mauri. In programma la Serenata n. 10 in Si bemolle maggiore (Gran Partita) di Wolfgang Amadeus Mozart.

Posto unico non numerato € 15. I biglietti sono in vendita presso la Biglietteria del Teatro Regio, in piazza Castello 215, da lunedì a sabato con orario 13-18.30 e domenica ore 10-14; su [www.vivaticket.it](https://spin-to.musvc2.net/e/t?q=8%3dHbMcJ%26J%3dJ%26I%3dFbHY%26y%3daNdAh%26A%3d6k9qC4R6_Ma1f_Xk_PgxZ_Zv_Ma1f_WpUCR.6GB64GsFoR.yO%26n%3dKAN6AH.IoR%26yN%3dAaHWC&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt); 45 minuti prima dei concerti a Palazzo Reale. Non sono consentiti pagamenti in contanti ed è attivo il pagamento con Satispay.

XV Giornata Nazionale dell’Afasia

Sabato 15 ottobre la Fondazione Carlo Molo onlus,con i partner ALICe e A.IT.A. e il patrocinio della Regione Piemonte e della Città di Torino, propone una serie di iniziative in occasione della XV Giornata Nazionale dell’Afasia con lo scopo di sensibilizzare e informare sulle tematiche relative al disturbo che colpisce circa un terzo di coloro che sono vittime di ictus, ischemia, emorragia e traumi cerebrali. Ai Musei Reali si terrà un doppio appuntamento:

– alle ore 15.00 Conversazione Musica e cervello presso la Sala Conferenze del Museo di Antichità. Con Maurizio Scarpa, Associazione Musica e Cura; Angelica Trovarelli, logopedista; Elena Maria Olivero, danzaterapeuta clinica e operatrice culturale – progetto Vie d’Uscita – Fondazione Carlo Molo e Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Ingresso libero da Corso Regina Margherita, 105;

– alle ore 16.00 Concerto La Voce dell’Afasia presso i Giardini dei Musei Reali. L’Associazione Musica e Cura ha attivato nel 2019 un progetto di riabilitazione e canto corale per persone afasiche; organizza concerti pubblici con la partecipazione di cantanti solisti e musicisti professionisti, offrendo momenti di sensibilizzazione. Ingresso libero da Piazzetta Reale 1.

I Musei Reali e Komen Italia per la prevenzione del tumore al seno

Per il mese internazionale dedicato alla prevenzione del tumore al seno, in attuazione del Protocollo d’intesa siglato il 19 maggio 2021 tra il Ministero della Cultura e la Susan G. Komen Italia ONLUS, dal 1 al 31 ottobre i Musei Reali concedono l’ingresso gratuito ai sostenitori dell’associazione Komen Italia presentando in biglietteria la ricevuta di una donazione effettuata.

Focus on Future. 14 fotografi per l’Agenda ONU 2030

Ideata da Enrica Pagella, curata da Bruna Biamino e prodotta dai Musei Reali, la mostra è in programma dal 21 ottobre 2022 al 19 febbraio 2023 nelle Sale Chiablese e illustra i valori dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in un inedito viaggio fotografico dedicato alle situazioni di fragilità del nostro pianeta. Tra l’Iraq e la Polonia, dalle Svalbard all’Amazzonia, strade, paesaggi e persone narrano la condizione di un’umanità ancora alla ricerca dei suoi diritti fondamentali e disegnano un itinerario visivo sulle emergenze globali. 200 scatti di Alessandro Albert, Dario Bosio, Fabio Bucciarelli, Francesca Cirilli, Alessandro De Bellis, Pino Dell’Aquila, Nicole Depaoli, Luca Farinet, Luigi Gariglio, Antonio La Grotta, Matteo Montenero, Vittorio Mortarotti, Enzo Obiso, Paolo Verzone.

Giovedì 20 ottobre dalle ore 19 alle ore 23.30 (ultimo ingresso 22.45) la mostra sarà aperta in anteprima in occasione del Festival della Sostenibilità, con apertura straordinaria anche del primo e del secondo piano di Palazzo Reale. Le attività didattiche e artistiche, l’intrattenimento e la sonorizzazione saranno a cura di Club Silencio. Prenotazione obbligatoria sul sito https://clubsilencio.it

Attività per famiglie

Domenica 16 ottobre alle ore 15.30 è in programma L’Autunno in Borsa:gli operatori CoopCulture guideranno i bambini e le loro famiglie alla scoperta delle diverse specie vegetali che popolano i Giardini per scoprire insieme tutti i loro segreti. Proprio i loro rami e le loro foglie faranno poi da spunto per creare insieme un coloratissimo “souvenir d’autunno”!

Costo dell’attività: € 15.00 a bambino, gratuito per adulti accompagnatori

Le attività con CoopCulture

Sabato 15 ottobre e sabato 22 ottobre alle ore 10.00 per i possessori di Abbonamento Musei e Torino+Piemonte Card appuntamento con I Musei Reali a Tavola. Una visita alla scoperta delle collezioni dei Musei Reali tra argenti, porcellane e cristalli per ricreare l’atmosfera di un tempo nelle splendenti sale di Palazzo Reale con approfondimenti sui ricettari provenienti dalla Biblioteca Reale. La visita termina al Caffè Reale, protagonista dell’esperienza con le collezioni di porcellane e argenti esposte, dove si terrà una piccola degustazione ispirata alle ricette di Casa Savoia.

Costo dell’attività: per possessori Abbonamento Musei e Torino+Piemonte Card € 15.00, under 12 € 10.00

Sabato 22 ottobre dalle 14 alle 18 appuntamento con i workshop di pittura in collaborazione con i maestri della Pinacoteca Albertina. Il workshop sarà un’occasione per sperimentare disegno e pittura ad acquerello all’aperto, nella suggestiva cornice dei Giardini Reali. I partecipanti, a seguito di una fase di osservazione e raccolta di materiale all’esterno (schizzi, appunti, scatti fotografici, piccoli elementi vegetali), potranno ricomporre il loro paesaggio, in una “cartolina d’autunno” che possa unire segno, pennellata e parola.

Costo dell’attività: 60€ – prenotazione obbligatoria

Sabato 15 ottobre alle ore 15.30, domenica 16 ottobre alle ore 11, sabato 22 ottobre alle ore 15.30 e domenica 23 ottobre alle ore 11, appuntamento con Benvenuto a Palazzo. Le guide e gli storici dell’arte CoopCulture vi aspettano per condurvi in una visita guidata alla scoperta delle sale di rappresentanza del primo piano di Palazzo Reale e dell’Armeria, un itinerario per scoprire o riscoprire la storia e la magnificenza della prima reggia d’Italia.

È possibile prenotare una visita ai percorsi speciali dei Musei Reali:

– Sabato 15 ottobre alle ore 16 visita all’appartamento della regina Maria Teresa, al Gabinetto del Segreto Maneggio e alle Cucine Reali;

– Domenica 16 ottobre alle ore ore 16, visita al secondo piano di Palazzo Reale;

– Sabato 22 ottobre alle ore 16 visita all’appartamento della regina Maria Teresa, al Gabinetto del Segreto Maneggio e alle Cucine Reali;

– Domenica 23 ottobre alle ore ore 16, visita al secondo piano di Palazzo Reale.

Costo delle visite speciali: 20 Euro ordinario (13 Euro per Abbonamento Musei e To+Piemonte Cardi).

Open Day dei Servizi educativi

Giovedì 13 ottobre, dalle ore 15 alle ore 18, i Musei Reali di Torino aprono le porte agli insegnanti e a tutte le persone interessate a conoscere le proposte didattiche per l’anno scolastico 2022-2023. I partecipanti, accolti dal personale dei Servizi Educativi e del concessionario CoopCulture, potranno approfondire la ricca offerta formativa e scoprire le nuove opportunità educative offerte dall’apertura della Galleria archeologica del Museo di Antichità.

Ingresso: Sala conferenze del Museo di Antichità, Corso Regina Margherita, 105

Ultima settimana per visitare Animali a Corte. Vite mai viste nei Giardini Reali

Curata da Stefania Dassi e Carla Testore, è la proposta con cui fino al 16 ottobre i Musei Reali intendono creare un percorso di visita innovativo, nel quale le tecniche e i linguaggi dell’arte contemporanea dialogano con la cornice dell’antica residenza. Il percorso si snoda in parte nei Giardini Reali, elemento fondante dell’identità del museo, nonché prezioso luogo d’incontro e di socialità per cittadini e turisti. Le opere popolano non solo l’esterno, ma anche alcune sale di Palazzo Reale, Armeria e Galleria Sabauda per stabilire rimandi e connessioni tra le sculture e gli animali raffigurati nelle opere che costituiscono il patrimonio dei musei. Gli artisti in mostra sono Paolo Albertelli e Mariagrazia Abbaldo, Maura Banfo, Nazareno Biondo, Nicola Bolla, Stefano Bombardieri. Jessica Carroll, Fabrizio Corneli, Cracking Art, Diego Dutto, Ezio Gribaudo, Michele Guaschino, Luigi Mainolfi, Gino Marotta, Mario Merz, Pino Pascali e Velasco Vitali.

L’ingresso alla sezione della mostra nelle sale dei Musei Reali è compreso nel biglietto ordinario. Accesso gratuito per la sezione ospitata nei Giardini Reali. Informazioni:[Animali a Corte. Vite mai viste nei Giardini Reali – Musei Reali Torino (beniculturali.it)](https://spin-to.musvc2.net/e/t?q=A%3dHTPfJ%26B%3dM%26L%3dFTKb%26y%3dSQgAZ%26D%3dF4J9Q_2qlx_C1_Aycp_KD_2qlx_B66S352Po15G.l57GmK5R5HtJs.9C_Pasi_Zp5ECxJB_Pasi_Zp17Gw15G-k-9k1t38P45-EG45-69s-L2Q45-7Cs-729242Ls-Hx9v9_Aycp_KD%26n%3dCDQ63K.LoJ%262Q%3dASKZC&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Le novità digitali

Tra le novità che accompagnano la visita ai Musei Reali, l’inedita applicazione di gamification MRT Play èdisponibile gratuitamente sui principali store. Ideata dai Musei Reali in collaborazione con Visivalab SL e il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, nell’ambito del bando SWITCH_Strategie e strumenti per la digital transformation nella cultura, l’applicazione di realtà aumentata offre una nuova esperienza di fruizione innovativa e accattivante, per approfondire la conoscenza delle opere della Galleria Sabauda attraverso giochi e indovinelli, in compagnia di personaggi storici e professionisti della cultura.

Per visitare Palazzo Reale, la Galleria Sabauda e il Museo di Antichità con curiosi personaggi pronti a raccontare le loro coinvolgenti storie è disponibile l’Audioguida Kids, realizzata dai Servizi Educativi dei Musei Reali in collaborazione con CoopCulture. Lungo il percorso sono presenti dei QR-code da scansionare per ascoltare gratuitamente le tracce audio pensate per i giovanissimi visitatori, per un’esperienza di visita coinvolgente e divertente (età consigliata: 5/12 anni).

La Biblioteca Reale

Caffè Reale

Museum Shop

Per rimanere sempre aggiornati sulle pubblicazioni dei Musei Reali e per dedicarvi un pensiero, il Museum Shop è aperto.

È disponibile anche online[Musei Reali (shopculture.it)](https://spin-to.musvc2.net/e/t?q=3%3dIaGXK%26I%3dD%26D%3dGaBT%26z%3dZHYBg%265%3d1l8k85QzI_3xcp_D8_2qdw_B6_3xcp_CCwK4BsHp8v9.4EyFnRvJ6Oo.95_Oasa_Yp%264%3dxR3LnY.x55%26F3%3dQDYBS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

Durante i lavori di riqualificazione della nuova area per i servizi al pubblico, la biglietteria dei Musei Reali è trasferita temporaneamente nella Golden Box, un suggestivo scrigno dorato sotto il porticato della Corte d’Onore di Palazzo Reale.

[SCARICA IL COMUNICATO STAMPA E LE FOTO](https://spin-to.musvc2.net/e/t?q=A%3dLZLfN%26H%3dI%26L%3dJZGb%263%3dYMgEf%260%3dF8P5Q_6whx_G7_7ygv_GD_6whx_FBsPwRt.E3KvJs.94K_6whx_FBsPwRt_Peye_ZtB4JrA7Q_6whx_FBF_1LiUU9o7pv3BXNhxvutOqfNYQJwHLgNc8Ft_7ygv_HD9O5_Peye_arOw96E3E%26r%3dI0Q09G.LsP%26xQ%3dEYGZG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Per ulteriori informazioni: