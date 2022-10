Tornano a Novara i Dialoghi con la Scienza

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 Il 12 ottobre parte il programma OFF del progetto di divulgazione scientifica

Il 12 ottobre parte il programma OFF del progetto di divulgazione scientifica di Fondazione Circolo dei lettori, Novamont e nòva

Novara: tornano i Dialoghi con la scienza

CARTELLA STAMPA

Novara, 6 ottobre 2022. A novembre tornano i Dialoghi con la Scienza, quattro domeniche a teatro a cura di Telmo Pievani con studiosi e giornalisti, per avvicinare la scienza alla cittadinanza e ai più giovani. Un progetto di Fondazione Circolo dei lettori, in partnership con Novamont e nòva. Il primo appuntamento è fissato domenica 6 novembre al Teatro Faraggiana: insieme al curatore Telmo Pievani, conversa la giornalista de Il Foglio e di Chora Media Cecilia Sala.

Ad anticipare il progetto sono i Dialoghi con la Scienza OFF, che partono il 12 ottobre, allo spazio nòva all’ex caserma Passalacqua: appuntamenti con giovani, divulgatori, studiosi e attivisti per discutere di come si possa cambiare rotta e provare a giocare una parte attiva in questa sfida globale. Riscaldamento climatico, crisi ambientale, pandemie, diseguaglianze: il rapporto tra la specie umana e la Terra pare sia a un punto di svolta. Le nuove tecnologie, figlie della creatività umana e delle capacità di innovazione, saranno fondamentali per inventare un mondo nuovo e magari fare pace con la natura di cui siamo parte. Occorre però anche ripensare gli stili di vita, i comportamenti, le scelte di consumo, i modelli di sviluppo, e persino avere più cura del pensiero. Come comunicare l’urgenza e stimolare l’azione senza seminare il panico e condurci in una pericolosa spirale di diffusione collettiva?

Nel dettaglio il programma dei Dialoghi con la Scienza OFF:

>> mercoledì 12 ottobre h 18

Link 4 Universe

con Adrian Fartade e Mattia Anzaldi

>> venerdì 21 ottobre h 18

Vademecum per una città green

con Giovanni Mori e Piero Pelizzaro

>> sabato 29 ottobre h 18

Impresa, socialità, ecologia – La comunità generativa dei #GreenHeroes

Incontro con Annalisa Corrado e Roberto Bragalone

>> domenica 3 dicembre h 11

Non è la fine del mondo (ma forse solo dell’umanità)

con Vincenzo Venuto e Telmo Pievani

Dialoghi con la scienza OFF è collegata al percorso di formazione Proxima per [Binario 9 e ¾](https://circololettori.musvc2.net/e/t?q=7%3d6WEd0e%26s%3dU%26s%3dYEV8%26K%3dEcAdB%26O5f7h%3dmP1Jx_NXwU_Yh_LVyW_Vk_NXwU_XmQ2S.iCs7yCtJvPjPy9vQhLyE.lO_wwZt_7B%26k%3dGzO377.JlN%26nO%3d8aCb9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Dialoghi con la scienza è un progetto di Fondazione Circolo dei lettori, partner Novamont,con il sostegno di Comune di Novara, in collaborazione con nòva, Università del Piemonte Orientale e Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana, con il patrocinio di Atl – Novara, media partner La Stampa.