(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 IRAN. BELLOMO-CONSERVA (LEGA): REGIONE PUGLIA CONDANNI CRIMINI CONTRO DONNE

“Il presidente Emiliano e l’intera Giunta si facciano portavoce presso l’Ambasciata generale della Repubblica Islamica dell’Iran della ferma e unanime condanna da parte della Regione Puglia per l’assassinio di due giovani donne e per la grave negazione dei più elementari diritti civili e umani, calpestati dalle autorità iraniane”. E’ quanto chiedono in una espressa mozione il capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia, Davide Bellomo, e il consigliere Giacomo Conserva. Le ragazze, Masha Amini di 22 anni e Hadis Najafi di 20, sono state uccise senza pietà: la prima, dopo essere stata incarcerata a Teheran perché non portava il velo in modo corretto, la seconda, simbolo delle proteste, raggiunta da sei colpi di proiettile per aver manifestato il legittimo dissenso nella città di Karaj, a poca distanza dalla capitale. Con lo stesso atto di sindacato ispettivo, il neo parlamentare Davide Bellomo e il consigliere Giacomo Conserva investono del problema anche l’attuale governo nazionale in carica e quello costituendo, a partire dai responsabili presenti e futuri del Ministero degli Esteri. “E’ opportuno – sostengono – attivarsi nel più breve tempo possibile, in tutte le sedi internazionali, per promuovere azioni comuni volte a sensibilizzare i vari Stati, non solo condannando, ma anche contrastando crimini così gravi”.

Ufficio Stampa

Davide Bellomo

Capogruppo Regione Puglia

LEGA – SALVINI PREMIER