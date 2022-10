IL COMUNE COMUNICA – domani a Triggiano l’inaugurazione della nuova Casa di comunità e Condominio sociale rivolta ad adulti e famiglie in povertà estrema

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 DOMANI A TRIGGIANO L’INAUGURAZIONE DELLA NUOVA

CASA DI COMUNITÀ E CONDOMINIO SOCIALE RIVOLTA

AD ADULTI E FAMIGLIE IN POVERTÀ ESTREMA

Domani, venerdì 7 ottobre, alle ore 11, si terrà l’inaugurazione di “Alice in Cammino”, la nuova Casa di comunità e Condominio sociale per adulti e famiglie vulnerabili, con disagio psico-sociale e sanitario e in povertà estrema finanziata dall’assessorato al Welfare e gestita dalla cooperativa sociale Il Cammino.

La nuova struttura si trova in un palazzotto del ‘900 nel centro di Triggiano, in via Carlo Alberto 86, e dispone di due piani di circa 250 mq complessivi, con 11 posti letto, stanze e bagni indivduali.

All’inaugurazione interverranno l’assessora al Welfare Francesca Bottalico, la coordinatrice del centro Rossana Rubino, l’equipe di progetto e gli operatori dei servizi socio-educativi territoriali.