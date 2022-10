Consonanze – i concerti della domenica mattina

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 Città di Castel Maggiore (Bo)

COMUNICATO STAMPA

Musica – Consonanze: Songwriters

Domenica 9, 23 e 30 ottobre 2022 tornano i tradizionali “Aperitivi musicali domenicali”, arrivati alla 15° edizione, con la grande musica e il tema di questo anno: Songwriters.

Una rassegna che continua sempre a rinnovarsi e cercare nuovi punti di vista. Per questo compleanno arrivano sul palco del Teatro Biagi D’Antona tre grandi artisti, tre concerti inediti, per un’edizione speciale dedicata agli autori e alle autrici della musica in Italia.

Il 9 ottobre alle 11.00 aprirà la rassegna GUIDO MARIA GRILLO. Musicista, cantautore, autore per il teatro e scrittore; dal 2009 ad oggi, ha pubblicato tre album e tre EP. La sua principale caratteristica è da sempre la capacità di mettere in musica un’interessante commistione tra tradizione e innovazione. Una delle voci più interessanti del panorama italiano tra rock e pop, ha collaborato con artisti del calibro di Levante, Musica Nuda, Cristiano Godano, Paolo Benvegnù ed aperto concerti di Rufus Wainwright, Anna Calvi, Avion Travel, Marlene Kuntz.

Guido non si risparmia e scrive partendo da radici profonde fino ad arrivare a cime più alte dalle quali ci regala prospettive e grandi aperture verso la contemporaneità.

Il 23 ottobre alle 11.00 sarà la volta di GIULIA MECI, cantante, autrice e polistrumentista; inizia fin da giovanissima lo studio del canto, del pianoforte e della chitarra, strumenti attraverso i quali si approccia al mondo della composizione. La sua curiosità verso le sperimentazioni e contaminazioni, uniti alla sua versatilità tecnica, la portano, negli anni, a collaborare con diversi progetti, dal jazz, al rock, al latin, alla musica etnica.

Come cantante e co-autrice del duo Paolo Doesn’t Play With Us debutta con l’album Reversal of fortune (2017) per l’etichetta PMS, seguito da Muffled Heart Sounds (2020) entrambi accolti molto bene dalla critica indipendente. Con questo progetto ha modo di calcare i

palchi di numerosi festival e club italiani. Ha collaborato con vari artisti tra cui Ken Stringfellow (The Posies, R.E.M. e Big Star), La Tarma, Alice Tambourine Lover.

Con lei sul palco Davide Nicodemi al pianoforte e Pippi Dimonte al contrabbasso per presentare brani inediti tratti dal prossimo album in lavorazione.

Il 30 ottobre alle 11.00 gran finale con CARMELO PIPITONE. Con i Marta sui Tubi ha pubblicato 6 album, ha collaborato Lucio Dalla e Franco Battiato. Chitarrista virtuoso, nel 2009 vince Premio Insound come migliore chitarrista acustico. Partecipa al Festival di Sanremo nel 2013 nella categoria “Big” e duetta nella serata dedicata ai brani storici, con Antonella Ruggiero. Nel 2014 contribuisce alla formazione della superband O.r.k. e qualche anno dopo forma i Dunk. In tutti gli anni della sua carriera scrive canzoni e arriva finalmente il suo debutto creando “Cornucopia”, il suo disco solista prodotto da Lorenzo Esposito Fornasari uscito per La Fabbrica etichetta indipendente. Esce poco dopo “Segreto pubblico”, il secondo disco da solita che lo consacra come uno degli artisti più eclettici e spiazzanti del panorama musicale italiano. Musicista dalla creatività instancabile e dalla grande originalità compositiva, Carmelo Pipitone ha fatto della potenza del suono e di un linguaggio ossimorico e viscerale i suoi marchi di fabbrica.

I live, rigorosamente tutti alla mattina (ore 11:00), si svolgeranno presso il Teatro Biagi D’Antona, Via Giorgio La Pira 54, Castel Maggiore.

Alla fine di ogni concerto un piccolo brindisi a cura di ExAequo Bottega del Mondo, Bologna.

Info:

– INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

– Prenotazione su piattaforma Eventbrite

CONSONANZE conferma la Direzione artistica di Fabrizio Tito Cabitza per Bottega Bologna, progetto ideato dal Comune di Castel Maggiore e sostenuto dall’Unione Reno Galliera.

