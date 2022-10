(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 COMUNICATO STAMPA

MMAB: al via la nuova stagione di iniziative culturali

Riprendono gli incontri di “Segreti di Fornace”, si avvia una rassegna dedicata alle origini dell’uomo, tutti i martedì laboratori per ragazzi e poi attività al Museo della ceramica e al Museo archeologico per quasi 50 appuntamenti in 3 mesi

Il MMAB è il fulcro dell’attività culturale di Montelupo, il luogo in cui si fruisce cultura e si produce cultura.

Dopo gli anni critici della pandemia si torna ad incontrarci in presenza!

Il MMAB nel corso dell’emergenza sanitaria ha mantenuto la sua funzione di punto di riferimento culturale con progetti promossi dalla biblioteca e dal Museo on line: Ghost Writers o i laboratori di ceramica virtuali, sono solo due esempi.

Ora però è il tempo di tornare ad aprire i luoghi della cultura di Montelupo, il MMAB, ma anche la Fornace del Museo e il Museo archeologico.

Il programma messo in piedi guarda alle diverse fasce della popolazione e vuole valorizzare le specificità delle differenti anime del MMAB e del sistema culturale di Montelupo.

«La cultura è nutrimento per la mente di ciascun individuo e della società, e in quanto tale deve necessariamente essere accessibile a tutti. Credo che come pubblica amministrazione abbiamo il dovere di offrire ai nostri cittadini occasioni per accedere alla cultura gratuitamente.

Il calendario che proponiamo da qui a dicembre ha questo obiettivo. Oggi presentiamo le rassegne che avvieremo nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, con le quali ci rivolgiamo ai ragazzi e agli adulti.

Inauguriamo un filone di approfondimento dedicato alla scienza, sulla scorta del successo di pubblico registrato in due appuntamenti che abbiamo proposto lo scorso anno e lo facciamo con relatori di altissimo livello.

La ceramica rimane una delle protagoniste del nostro calendario con iniziative rivolte alle famiglie: l’idea è di consentire di vivere il nostro museo e di scoprirlo sempre un po’ di più.

In questa fitta trama di appuntamenti rimaniamo poi aperti ad altre occasioni che si presenteranno penso ad esempio al primo appuntamento della rassegna Vive La France, il 19 novembre; l’incontro con l’autrice Francesca Valente, nell’ambito delle attività proposte dalla rete Reanet, o ancora un’iniziativa speciale prevista per il 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne .

L’impressione che si potrebbe avere è quello di un lungo elenco, in realtà di tratta di un progetto culturale organico la cui regia è indiscutibilmente di appannaggio del MMAB, in quanto luogo di produzione culturale di Montelupo», afferma l’assessore Aglaia Viviani.

Vediamo nel dettaglio che cosa ci aspetta nei prossimi 3 mesi.

La prima rassegna ad iniziare è la rassegna SEGRETI DI FORNACE, gli appuntamenti dedicati alla storia di Montelupo, il venerdì pomeriggio con inizio alle 17.30, nella Fornace del Museo.

[] Il 7 ottobre si terrà la presentazione del libro di Stefano Romagnoli”Contadini, fiascaie, guardie e sacerdoti : vita e società nella Toscana centrale fra Ottocento e Novecento”.

Si prosegue venerdì 28 ottobre con la presentazione della pubblicazione “L’arte rotta” di Christian Caliandro.

Venerdì 11 novembre Marta Pellistri presenterà il suo libro “Tra Montelupo Fiorentino e Signa”.

Novità della stagione 2022 è l’inaugurazione del filone di approfondimento “MMAB Scienza” con la rassegna “ORIGINI. Chi siamo e da dove veniamo. Il lungo cammino della evoluzione umana”, un ciclo di conferenze sull’origine ed evoluzione della nostra specie : “Homo sapiens” che si tiene il giovedì con inizio alle 17.30. Tutti i docenti che interverranno insegnano, tra l’altro, alla prestigiosa Scuola di Paleoantropologia dell’Università di Perugia che patrocina il progetto.

L’appuntamento è al MMAB alle 17.30.

Giovedì 13 ottobre, Alessandro Riga, ricercatore presso il dipartimento di biologia dell’Università di Firenze affronta il tema “Charles Darwin: l’evoluzione di una teoria straordinaria”.

Giovedì 27 ottobre Damiano Marchi, professore associato presso il dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa e direttore del Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa parla di “Africa: la culla dell’umanità”

Giovedì 10 novembre Tommaso Mori, ricercatore presso il dipartimento di biologia dell’Università di Firenze e sistema museale dell’Università di Firenze interviene su “Neanderthal e la nascita della paleoantropologia”.

Infine giovedì 24 novembreAntonio Profico, ricercatore presso il dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa si concentra sul tema Noi! Sapiens

Per quanto riguarda le iniziative rivolte ai più piccoli sono previsti 10 appuntamenti che si tengono fra ottobre, novembre e dicembre tutti i martedì del MMAB, pensati sia per bambini più piccoli che per i ragazzi un po’ più grandi e incentrati sulla scoperta della natura.

I Favolosi martedì del MMAB. Tante storie per scoprire la musica del mondo e quella che è in te; letture animate, musiche, ascolto e laboratori creativi pensati per bambini fra 3 e 7 anni.

Appuntamento per 11 e 25 ottobre; 8 e 22 novembre; 6 e 20 dicembre dalle 17.00.

Laboratori promossi in collaborazione con Promocultura.

WILD WILD MMAB- Vol.2: Quattro incontri per conoscere e apprezzare la biodiversità e imparare a cavarsela alla grande innatura (rispettandola)!

18 ottobre, 15 e 29 novembre, 13 dicembre alle ore 17.00.

Laboratori condotti da Matteo Tamburini e promossi in collaborazione con Promocultura.

Il Museo Archeologico propone laboratori che si focalizzano sulla storia e sull’uso di strumenti dei nostri avi.

Tre gli appuntamenti in ottobre: sabato 8 con “Invenzioni di altri tempi”, sabato 22 con “Piccoli pittori della preistoria”, lunedì 31 appuntamento speciale in occasione Halloween con “Uno scavo da Paura!”

Due gli appuntamenti in novembre, il sabato 12 con “La storia in un tondello: scopriamo le monete romane!” e sabato 19 con “Il sabato del villaggio… Neolitico!”

Infine a dicembre appuntamento per sabato 10 con “Sul filo del Neolitico”.

In questo ricco programma non poteva certo mancare la ceramica con attività specifiche per le famiglie che abbinano visite al Museo della ceramica e alla Fornace del Museo con laboratori per i più piccoli.

Il primo appuntamento si tiene domenica 9 ottobre in occasione della giornata Nazionale delle Famiglie al Museo.

Dalle 16.00 prevista una visita guidata con laboratorio fotografico “Giochi di sguardi” e a seguire laboratorio per ragazzi “Manipolare L’argilla”.

Il 23 ottobre dalle 16.00 prevista visita e dimostrazioni al Museo e alla Fornace e a seguire laboratorio di pittura su ceramica per i ragazzi.

Dott.ssa Silvia Lami

Comunicazione e Servizi di supporto