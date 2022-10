(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 Caso Omerovic, Magi: “nuova interrogazione, risposte Lamorgese non più rinviabili”

“Ho depositato una seconda interrogazione alla Ministra Lamorgese sul caso di Hasib Omerovic per chiedere nuovamente che il Ministero dell’Interno si pronunci su questa vicenda dai contorni poco chiari ma comunque inquietanti.

Al di là dei profili di responsabilità penale di competenza dell’autorità giudiziaria, è di tutta evidenza che non sia più rinviabile che la Ministra dell’Interno renda formalmente delle informazioni al Parlamento, cioè ai cittadini. Può farlo rispondendo alle domande contenute nelle interrogazioni che ho presentato, sull’avvio di una indagine interna che chiarisca l’obiettivo dell’intervento di polizia e le sue modalità, su eventuali violazioni disciplinari poste in essere.

Ricostruire la verità sul caso è fondamentale non solo per la famiglia Omerovic, ma anche per le istituzioni democratiche, il buon funzionamento dello stato di diritto e per difendere la dignità e l’onore delle forze di polizia” così in una nota il deputato Riccardo Magi, presidente di più Europa, che oggi ha depositato una seconda interrogazione sul caso di Hasib Omerovic.

On. Riccardo Magi

Deputato di +Europa

Componente I Commissione Affari Costituzionali