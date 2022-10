(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 COMUNICATO STAMPA

*FI: RONZULLI, DA NOI NO CORRENTI, SEMPRE LAVORATO INSIEME*

“In Forza Italia non ci sono correnti, lavoriamo da sempre insieme e stiamo

continuando a farlo per dare al Paese un governo forte, credibile e in

grado di dare le risposte che gli italiani aspettano. Gli elettori ci hanno

premiato e adesso tocca a noi ricambiare la loro fiducia”. Lo scrive su

Twitter Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato,

pubblicando una foto con il coordinatore azzurro Antonio Tajani.

