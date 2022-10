(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=K1%3dFDK2Q_Brex_M2_4ymq_DD_Brex_L7mhzUrg.yDmG6J2.A9D_4ymq_DDz_Ic1j_SrP8C.mQ0O_4ymq_DD_Brex_M7rK2_Ic1j_TpPFT8cv_Ic1j_TmG7_Ic1j_TpLO4s_Pktb_au_Ic1j_TpT0RBOK–a_4ymq_DdH_Ic1j_TpNF_Ic1j_SH._Pktb_ax9-Fh0_Ic1j_TmC1V_4ymq_DdH_Ic1j_TpN0_Ic1j_SHX_Brex_L7F_Pktb_au-_Ic1j_SHV_Brex_M52T_Brex_LWvdz3Jc9R_4ymq_E9SC_4ymq_EB8R8TG2m9uoOtg%264%3dChPUHg%26x%3dD7QF4D.LyK%26uQ%3dKXFdO%26C%3dC%26L%3dKTIfK%26F%3dDbTZ%266%3d-YOREfPSIa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

CONFERENZA STAMPA – Venerdì 7 ottobre 2022 alle 11 nella sala degli Arazzi della residenza municipale

Presentazione della manifestazione “Casco Matto – 2° edizione Matti d’Autunno”

05-10-2022 / Giorno per giorno

Venerdì 7 ottobre 2022 alle 11 nella sala degli Arazzi della residenza municipale si terrà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione “Casco Matto- 2° edizione Matti d’Autunno”, in programma per domenica 9 ottobre 2022 con ritrovo in piazza Ariostea.

All’incontro con i giornalisti interverranno l’assessore al Turismo Matteo Fornasini, il presidente dell’associazione Volunteers Vs Violence Massimo Perrone, la presidente di Enpa-Ente Nazionale Protezione Animali Susanna Farioli, la presidente dela Pro loco di Renazzo Roberta Paganini e la presidente di Moto club Casco Matto Debora Marangoni.

[Cronaca Comune](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d8fEVCe%26u%3dS%26u%3dWBYEW%26x%3dTAfH%26M3h7j%3doP3H_ywbr_07_1sZv_A8_ywbr_9B6O4.91Gu7l3jKvMuA.rL%26k%3dI4K39A.FlP%26rK%3d8cCXB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Cronaca Comune – Reg. Tribunale di Ferrara n. 4/2006

REDAZIONE: Alessandro Zangara (direttore responsabile), Elena Frighi, Lucia Mattioli, Giorgia Mazzotti

[Disiscrizione](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=Q5%3d0uQ6K_sxir_48_8sTw_H8_sxir_3Cqbgava.fJqAmP6.5pJ_8sTw_H8g_OguQ_YvGpR.qKqU_8sTw_H8_sxir_4CO-_JRzf_UeQ0_JRzf_TgYD50._OguQ_YLP_sxir_4A6N_sxir_3c27_sxir_4ACS_sxir_48O9_sxir_48_8sTw_I6xRCRwUrXh-_OguQ_ZtRtg9X9_OguQ_YLP_sxir_4A6N_sxir_3cCYtQ_8sTw_H8-1WCZ_sxir_3cLM3VOU_sxir_3CCOueLbra_8ZOjbo%26d%3dXPX5cO%266%3dnR9NdY.47u%26F98q3b%3dS8aLW%26m%3dX%264%3dS4dNS%26p%3dYJb0%26Q%3d-OU9cNX3XM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) | [Condividi newsletter](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=R7%3dCtR8_MQ1h_Xa_PixP_Zx_MQ1h_Wf9RA4DQ.0m91GsN.uJm_PixP_ZxArM6OeLv_MQ1h_WfQwIdR76fP10nB.sNpV_0vSx_KAiBfq_ryku_3BIX7fI_MQ1h_W6GvJpR1I_ryku_3BJY0g_0vSx_JasR0maQz_MQ1h_XdcN61AuA0-YLee-bM0f-fPbf-eRV2Cs74hQWc%26A%3dIe6bNd%26d%3dKCNvA9s6aJ.IeR%261N%3d1eLa5%26J%3dI%26I%3d1aOc1%26M%3dJY0g%26B%3d-W6aQZ9hIb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)