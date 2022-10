COMUNICATO STAMPA – Unione: al via i lavori di studio per la forestazione urbana della Bassa Romagna

(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 COMUNICATO STAMPA

Lugo, 5 ottobre 2022

Unione: al via i lavori di studio

per la forestazione urbana della Bassa Romagna

La Regione Emilia-Romagna ha approvato il percorso «EuroPA 4 green»

candidato dall’Ufficio Europa per formare il personale delle amministrazioni locali

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna al primo posto nella graduatoria dei progetti

ammessi a contributo da parte della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del bando

per la promozione della cittadinanza europea 2022.

L’Ufficio Europa ha candidato «EuroPA 4 green», un percorso istituzionale di

sviluppo delle capacità (capacity building) rivolto al personale tecnico e

amministrativo dell’Unione – ma aperto anche alla cittadinanza – che intende fornire gli

strumenti e le competenze per progettare e realizzare interventi innovativi di

forestazione urbana. Una strategia, quest’ultima, che concretizza sia i valori europei

imperniati sulla sostenibilità ambientale, sia le linee di mandato dell’amministrazione

dell’Unione.

EuroPA 4 green mette al centro l’infrastruttura verde urbana come opportunità di

miglioramento della qualità di vita dei cittadini, analizzandone i benefici sotto i molteplici

aspetti dell’ambiente, della salute, della sicurezza alimentare e della digitalizzazione.

Il progetto si articolerà in tre parti: percorsi di formazione dedicati ai quattro temi

sopra citati, tenuti da docenti provenienti da Politecnico di Torino, Università di Amburgo

e altri atenei italiani e internazionali; laboratori territoriali di approfondimento e messa

in pratica delle conoscenze apprese; una visita studio dimostrativa presso realtà con

buone pratiche all’attivo sull’infrastruttura urbana verde.

Le attività saranno condotte online e in presenza nei mesi di novembre e dicembre, con

l’obiettivo ultimo di trasferire know-how specialistico e quindi incrementare le capacità

progettuali delle amministrazioni locali sul tema.

Parole di soddisfazione arrivano dal sindaco di Alfonsine Riccardo Graziani, referente

per le Politiche europee dell’Unione della Bassa Romagna: «Siamo doppiamente

soddisfatti per il risultato ottenuto, che non solo ci colloca al primo posto nella

valutazione della Regione, ma che ci permetterà di sviluppare nuove competenze

all’interno della struttura amministrativa, per attuare progettualità importanti nel campo

della sostenibilità ambientale, una dimensione sempre più rilevante per la qualità della

vita dei nostri cittadini e del nostro territorio».