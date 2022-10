(AGENPARL) – mar 04 ottobre 2022 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

sito web: www.deputatipd.it

Ucraina: De Maria (Pd), La politica ascolti il Cardinale Zuppi. In campo tutte le iniziative per la pace

Chi ha responsabilità politiche ascolti le parole del Cardinale Zuppi. La guerra che Putin ha scatenato in Ucraina, nel cuore dell’ Europa, rischia di diventare nucleare. Si mettano in campo davvero tutte le iniziative per aprire una prospettiva di pace.