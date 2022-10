(AGENPARL) – mar 04 ottobre 2022 ARPAL. BELLOMO (LEGA): CON NUOVO RINVIO SINISTRA METTE IN SCENA IL FESTIVAL DELLA MICROFISICA DEL POTERE

“Sulla vicenda Arpal la maggioranza di sinistra sta mettendo in scena il festival della microfisica del potere. L’ennesimo rinvio della discussione sulla proposta di legge per la modifica dell’assetto dell’Agenzia per le politiche attive del lavoro dimostra che dalle parti di Emiliano regna il caos più totale. Noi che siamo contrari ad una struttura come l’Arpal, e riteniamo, come da emendamento presentato, che comunque si debbano sempre prevedere per qualsiasi ruolo apicale requisiti di professionalità, onorabilità e autonomia, assistiamo ad una vicenda paradossale, dove la politica mostra il suo volto peggiore, tra dichiarazioni ufficiali e ufficiose, balletti di responsabilità, tra chi quel direttore generale lo ha votato, anche a dispetto dei curricula, e oggi vorrebbe mandarlo a casa, e chi non lo ha votato, facendosi scudo della segretezza del voto e oggi a parole vorrebbe sostituirlo. La verità è che una simile operazione, qualora fosse realmente questa la volontà della maggioranza, potrebbe essere fatta con una semplice mozione di sfiducia che, in maniera analitica, elencasse le cose inenarrabili che oggi il Pd ha scoperto sull’uomo al quale ha affidato un ruolo apicale così delicato. In un settore, quello delle politiche attive in materia di lavoro, di grande rilevanza economica e ancor di più sociale”. Lo dichiara Davide Bellomo, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia e neo deputato eletto.

Ufficio Stampa

Davide Bellomo

Capogruppo Regione Puglia

LEGA – SALVINI PREMIER