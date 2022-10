(AGENPARL) – lun 03 ottobre 2022 RDC, DELMASTRO (FDI): DA GRILLO LINGUAGGIO VIOLENTO, RIVOLUZIONI GIULLARI FINISCONO IN TRAGICOMMEDIA

“Grillo, ormai sprofondato nella più sorda indifferenza degli italiani e degli organi stampa, rispolvera l’armamentario dell’aggressività verbale per uscire dalla penombra e riacciuffare dieci secondi di notorietà. Oggi si è inventato le “Brigate del reddito di cittadinanza”. Un linguaggio violento e irresponsabile che dovrebbe preoccupare, se non provenisse da un comico. La reazione non è dunque sconcerto, ma soverchia commiserazione per un comico bolso che sogna “i bei vecchi tempi” in cui faceva notizia. Nulla di preoccupante, come la sua rivoluzione: gli italiani hanno capito che le rivoluzioni dei giullari finiscono in tragicommedia come la parabola di governo pentastellata”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro.

Roma, 3 ottobre 2022