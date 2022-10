(Comunicato stampa) – Eni Award 2022: assegnati oggi alla presenza del Presidente della Repubblica i premi alla ricerca scientifica di Eni

(AGENPARL) – lun 03 ottobre 2022 Eni Award 2022: assegnati oggi alla presenza del Presidente

della Repubblica i premi alla ricerca scientifica di Eni

Assegnata anche la Menzione speciale “Eni Joule for Entrepreneurship” per premiare

le migliori idee

imprenditoriali innovative e sostenibili

Roma, 3 ottobre 2022

Si è svolta oggi al Palazzo del Quirinale, alla presenza del

Presidente della Repubblica

Sergio Mattarella

, della Presidente di Eni

Lucia Calvosa

dell’Amministratore Delegato di Eni

Claudio Descalzi

, la cerimonia di premiazione degli Eni

Award.

Giunto quest’anno alla sua quattordicesima edizione, il premio, conosciuto anche come il

“Nobel dell’Energia”, è considerato un punto di riferimento a liv

ello internazionale per la

ricerca nei campi dell’energia e dell’ambiente e testimonia l’importanza che la ricerca

scientifica e l’innovazione hanno per Eni. Dalla sua istituzione nel 2008 le candidature sono

state più di diecimila. La Commissione Scientif

ica, che ha valutato le ricerche presentate, è

composta da scienziati che appartengono ai più avanzati istituti di ricerca a livello mondiale

e negli anni ha visto la partecipazione di 6 Premi Nobel.

Anche quest’anno Eni

attraverso

Joule

, la sua Scuola p

er l’Impresa, ha assegnato la

Menzione speciale Eni Joule for Entrepreneurship, destinata a team, spin off universitari,

startup e volto a favorire l’

applicazione, la valorizzazione e il trasferimento delle

tecnologie

promuovendo nel contempo la creazione

di un ecosistema dell’

innovazione

sostenibile

Nell’edizione 2022 di Eni Award:

per la

Transizione Energetica

il premio è stato assegnato a

Naomi Halas

plasmonica Antenna

Reattore per la generazione e la distribuzione sostenibile

dell’idrogeno.

I due ricercatori hanno sviluppato nuovi sistemi catalitici e dispositivi

in grado di sfruttare l’energia della luce

per condurre importanti processi chimici, tra

cui la produzione di idrogeno. Una produzione di idrogeno sempre più diffusa e

sostenibile contribuirà ad accelerare il raggiungimento del net zero.

nella sezione

Frontiere dell’Energia

, per ricerche sulle f

onti rinnovabili e sullo

stoccaggio dell’energia, il premio è stato assegnato a

Nørskov

Chorkendorff

della

Technical University of Denmark

per il loro lavoro sulla

Produzione sostenibile di carburanti e prodotti chimici

bassa pressione e temperatura di ammoniaca

Essi hanno sviluppato un

infine, in ambito

Soluzioni Ambientali Avanzate

, dedicato a ricerche sulla tu

tela di

aria, acqua e terra e sulla bonifica di siti industriali, il premio è stato assegnato a

Geoffrey Coates

della

Cornell University

(Ithaca, New York) per la sua ricerca

relativa allo

Sviluppo di nuove architetture macromolecolari per risolvere i

lemi di fine vita delle materie plastiche.

Il Prof. Coates

ha sviluppato

La sezione

Giovani Talenti dall’Africa

, istitu

ita nel 2017 in occasione del decennale

di Eni Award e dedicata ai giovani talenti dal Continente Africano, conferisce, in

questa edizione, quattro premi, assegnati a

Yousif ADAM

, The American University

in Cairo, Egitto, a

Ibrahim Mohamed Ibrahim Moustafa

IBRAHIM

, Arab Academy

for Science, Technology and Maritime Transport, Egitto, a

Andsera Adugna

MEKONEN

, Addis Ababa University, Etiopia e a

Andris Metumo SIMEON

University of Cape Town, Sud Africa. I premiati riceveranno una borsa di studio che

È stata inoltre assegnata la Menzione speciale “Eni Joule for Entrepreneurship” a tre

startup che si sono particolarmente distinte per l’innovatività e la sostenibilità dei

progetti imprenditoriali proposti:

AraBat:

Startup early stage (TRL 4) di Foggia che sviluppa processi innovativi per il riciclo di batterie