La Responsabilità Professionale sanitaria dopo la legge Gelli: cosa è cambiato. La Sanità digitale quale strumento per la prevenzione del rischio clinico e responsabilità medico legale. Roma 7 ottobre

(AGENPARL) – dom 02 ottobre 2022 Nella bella cornice della storica Sala Alessandrina dell’ Ospedale Santo Spirito di Roma fatta edificare da Papa Alessandro VII e con le note tavole anatomiche del famoso anatomista Paolo Mascagni, si terrà il prossimo 7 ottobre il Convegno dal tema ” La Responsabilità Professionale sanitaria dopo la legge Gelli: cosa è cambiato. La Sanità digitale quale strumento per la prevenzione del rischio clinico e responsabilità medico legale”. Promosso dalla Asl Roma 1 UOC formazione per i tecnici sanitari Luigi De Marco e con la responsabilità scientifica di Damiano Travaglini, Dirigente Area Tecnico Sanitaria . L’evento ecm è patrocinato dalla Regione Lazio, dall’Ordine TSRM e PSTRP di Roma e dalla Commissione d’Albo dei TSLB guidata da Paolo Casalino.

I lavori saranno aperti dal Direttore Generale dell’ASL Rm1 Angelo Tenese, dall’Assessore alla Sanità e integrazione Socio-Sanitaria Alessio D’Amato, dal Presidente della Commissione Sanità Lazio Rodolfo Lena, da Claudio Dal Pont Presidente dell’Ordine di Roma dei TSRM e PSTRPeda Paolo Casalino Presidente della Commissione d’Aldo dei TSLB di Roma e Provincia.

Il convegno verte sull’attuale tema della e-health che comprende tutte le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) necessarie per far funzionare il sistema sanitario in sicurezza e qualità riducendo i rischi collegati ai processi sempre più complessi ed interprofessionali.

Il tema della sicurezza delle cure verrà analizzato da Roberto Virgili con l’innovativa metodologia Lean Six Sigma quale strumento proattivo per la gestione del rischio clinico.

Gli aspetti delle competenze digitali in sanità e della formazione dedicata ed orientata al digitale saranno trattati dai referenti della Simedet presenti ai lavori, Fernando Capuano e Maria Erminia Macera Mascitelli.

Gli aspetti medico-legali e le novità introdotte dalla normativa Gelli-Bianco in materia di sicurezza delle cure della persona assistita e responsabilità professionale saranno trattati da un panel di relatori autorevole con Gloria Di Gregorio, Riccardo Tartaglia e Daniele Rodriguez. Gli aspetti applicativi della sanità digitale, gli strumenti clinici, tecnico diagnostici della telemedicina e la protezione dei dati sanitari saranno affrontati da un panel di ” addetti ai lavori ” rappresentato da Anna Angeloni, Valentina Masini, Sergio Pillon, Massimo Montanile e Massimo Casciello già Direttore Generale del Ministero della Salute.

Del ruolo degli Ordini ed Albi delle Professioni sanitarie ne parlerà Leonardo Capaccioli Presidente degli Ordini di Firenze, Lucca,Pistoia,Prato e Massa Carrara. Infine Palmiro Riganelli della Commissione Nazionale ECM tratterà il tema della certificazione del terzo triennio 2020-2022 per i professionisti della salute e del sistema sanzionatorio.

