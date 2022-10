Comunicato stampa: Carovita, lunedì 3 USB manifesta in 14 piazze italiane contro la stangata su gas e luce e presenta una denuncia alla Procura di Roma

(AGENPARL) – sab 01 ottobre 2022 Carovita, lunedì 3 USB manifesta in 14 piazze italiane contro la stangata su gas e luce e presenta una denuncia alla Procura di Roma

Sono al momento 14 le città italiane nelle quali lunedì 3 ottobre si svolgeranno le mobilitazioni organizzate dall’Unione Sindacale di Base contro il carovita e la stangata sulle tariffe del settore energetico: dopo l’annunciato +60% trimestrale per l’elettricità, Arera martedì 4 farà scattare un aumento del 75-80% per la bolletta del gas del solo mese di ottobre.

Così nell’ambito della [Giornata internazionale di lotta alla crisi e al carovita](https://www.usb.it/leggi-notizia/il-3-ottobre-giornata-internazionale-di-lotta-promossa-dalla-federazione-sindacale-mondiale-usb-manifesta-davanti-alle-aziende-del-settore-energia-e-alle-sedi-dei-loro-azionisti-1302.html) proclamata dalla Federazione Sindacale Mondiale, USB sarà davanti alle maggiori aziende dell’energia e alle sedi dei loro principali azionisti, a partire da Cassa Depositi e Prestiti, che con questa crisi si stanno arricchendo come mai prima.

Chiediamo che gli extraprofitti realizzati a mani basse dalle aziende del settore siano usati per il calmieramento delle bollette e l’azzeramento delle morosità.

Contemporaneamente [presenteremo alla Procura di Roma una denuncia](https://www.usb.it/leggi-notizia/usb-denuncia-gli-speculatori-fermate-i-prezzi-di-luce-e-gas-e-restituite-quello-che-avete-rubato-lunedi-3-manifestazione-alla-cassa-depositi-e-prestiti-1538-1.html) contro tutte le condotte poste in essere dalle società che commerciano gas, energia elettrica e prodotti petroliferi ai danni della collettività, speculando sulle differenze tra quanto hanno pagato e il prezzo al quale stanno rivendendo le materie prime.

USB invita militanti e cittadini a portare con sé in piazza le bollette di luce e gas.

Iniziative analoghe si sono già tenute venerdì 30 aprile davanti alle [sedi Iren di Torino](https://www.usb.it/leggi-notizia/la-protesta-contro-il-carovita-parte-da-torino-usare-gli-extraprofitti-per-calmierare-le-bollette-1039-1.html) e di [Genova](https://www.usb.it/leggi-notizia/oggi-sotto-la-sede-di-iren-e-alle-torri-della-fiumara-a-genova-calmierate-le-bollette-superate-le-morosita-con-gli-extraprofitti-2113-1.html).

Gli appuntamenti di lunedì 3 ottobre (in aggiornamento)

Torino – ore 12,30 – Energy Store Eni, corso Regina Margherita 223

Novara – ore 16:00 – Angolo delle ore, incrocio corso Italia-corso Cavour

Milano – ore 17:00 – corteo da Store Eni Plenitude, corso Buenos Aires/via P.Castaldi alla sede Arera, piazza Cavour 5

Schio (Vicenza) – ore 12:00 – Ascopiave, via Cementi 37

Trieste – ore 11 – Acegas, via del Teatro 5

Bologna- ore 12:30 – Hera, viale Carlo Berti Pichat 2/4

Firenze – ore 16:30 – Centro commerciale San Donato Novoli

Livorno – ore 12:00 –Eni Store, Scali Olandesi 42

Pisa – ore 15:00 – Eni, viale Bonaini 77

Spoleto – ore 17:30 – centro operativo Snam, via III Settembre 228

Roma – ore 16:00 – Cassa Depositi e Prestiti, via Goito 4

Napoli – ore 10:30 –Cassa Depositi e Prestiti, via Verdi 18

Taranto – ore 9:00 – Prefettura di Taranto, via Anfiteatro 4

Cagliari – ore 10:00 – Enel, via Roma angolo viale Regina Margherita

Roma 1° ottobre 2022