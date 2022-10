(AGENPARL) – ven 30 settembre 2022 Governo, Nappi (Lega): De Luca debole con i forti, forte con i deboli

“De Luca? Debole con i forti, forte con i deboli. Invece di mostrarsi servile nei confronti del nuovo Governo di centrodestra, che durante la campagna elettorale ha accusato delle peggiori nefandezze, il presidente della Regione faccia quanto gli impone il proprio dovere istituzionale. Collabori lealmente con il Governo per il benessere della Campania, che proprio lui, in tutti questi anni ha trascurato mettendo in fila solo ‘macerie’, inefficienze e fallimenti per la nostra terra e i nostri cittadini”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania.

Prof. Avv. Severino Nappi Consigliere Regionale Lega Campania

Coordinatore Lega Città Metropolitana di Napoli