(AGENPARL) – gio 29 settembre 2022 MELONI, CIABURRO (FDI): RULA JEBREAL CHIEDA SCUSA SE HA BRICIOLO DI DIGNITÀ

“Fa ribrezzo vedere come una vicenda tanto personale quanto delicata come quella del papà di Giorgia Meloni venga rilanciata col solo scopo di screditare il presidente di Fratelli d’Italia. Questa storia non è mai stata nascosta da Giorgia Meloni che ha sempre raccontato come sia cresciuta sin da piccolina senza il papà. Per finire, è raccapricciante attribuire a Meloni una teoria – come quella della sostituzione razziale – da lei mai sostenuta nel corso dell’ultima campagna elettorale. Rula Jebreal farebbe bene a chiedere scusa se fosse dotata di un briciolo di dignità ma mi rendo conto che certi valori, coerenza, rispetto, onestà non sono per tutti”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Monica Ciaburro.

Roma, 29 settembre 2022

________________

Luca Cirimbilla