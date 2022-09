Il prezzo medio delle esportazioni di gas di Gazprom verso i paesi non CSI è aumentato di 3,5 volte nella prima metà del 2022

(AGENPARL) – Roma, 27 settembre 2022 –

Il prezzo medio delle esportazioni di gas di Gazprom verso paesi non CSI nella prima metà del 2022 è aumentato di oltre 3,5 volte rispetto al prezzo dello stesso periodo del 2021, ha affermato il vice CEO dell’azienda Famil Sadygov citato dal canale Telegram dell’azienda.

“Nella prima metà dell’anno abbiamo lavorato in condizioni di prezzi elevati nel mercato europeo del gas. Il prezzo medio delle esportazioni di gas di Gazprom verso i paesi non CSI per 6 mesi del 2022 è stato più di 3,5 volte superiore al prezzo del stesso periodo nel 2021. Ciò ha gettato le basi per indicatori finanziari record”, ha affermato Sadygov.

Nel periodo gennaio-giugno 2021, il prezzo medio all’esportazione del gas di Gazprom per i paesi non CSI era di $ 208,1 per 1.000 metri cubi. Il costo medio delle consegne di esportazione di Gazprom nel 2021 è stato di $ 298 per 1.000 metri cubi. Allo stesso tempo, nel quarto trimestre del 2021, ha raggiunto il record di 517 dollari per 1.000 metri cubi.

In precedenza, Sadygov ha riferito che il calo delle esportazioni di gas di Gazprom nel 2022 è stato completamente compensato da un aumento del prezzo medio di vendita del gas ai paesi non CSI e il nuovo progetto di bilancio della holding riflette un aumento del 34% dei ricavi delle vendite di gas rispetto alla versione originale.