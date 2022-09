Il leader dell’opposizione tedesca avverte di un possibile blackout nel Paese il prossimo inverno

(AGENPARL) – Roma, 04 settembre 2022 – Il capo dell’Unione democratica cristiana tedesca (Cdu), Friedrich Merz, ha avvertito della possibilità di un blackout completo in Germania il prossimo inverno se il Paese non estenderà l’esercizio delle restanti tre centrali nucleari.

“C’è la minaccia di un completo sovraccarico della rete elettrica in autunno e in inverno e di una fornitura insufficiente di elettricità”, ha affermato il leader del più grande partito di opposizione tedesco in un’intervista pubblicata domenica al quotidiano Bild am sonntag . “Se questo governo [della Germania] continua ad agire allo stesso modo e, per ragioni ideologiche, aderisce al ritiro dall’energia nucleare, all’inizio del prossimo anno ci troveremo di fronte a un blackout”, ha detto Merz.

“Al più tardi entro agosto, avremmo dovuto preoccuparci di ordinare nuove barre di combustibile per almeno tre centrali nucleari ancora in funzione, e forse anche per tre che sono state chiuse l’anno scorso. Ciò [avrebbe] fornito elettricità inizialmente , per un totale di 20 milioni di famiglie”, ha affermato il leader della CDU.

La crisi energetica ha colpito l’UE nell’autunno del 2021 e finora la situazione è solo peggiorata, con il livello dei prezzi del gas e dell’elettricità in Europa che è rimasto ai massimi storici. Secondo le compagnie energetiche europee, le bollette dei cittadini dell’UE per l’elettricità dall’inizio del 2022 potrebbero aumentare di 2,5-6 volte, a seconda del Paese, della regione e del livello di consumo.

Ora il governo tedesco sta studiando la questione dell’allungamento della vita delle ultime tre centrali nucleari, ma i verdi si oppongono a questo passo.

La Germania ha deciso di eliminare gradualmente l’energia nucleare nel 2011 in risposta al disastro di Fukushima in Giappone. Il 1° gennaio 2022 tre delle ultime sei centrali nucleari in Germania sono state disconnesse dalla rete. Ora nel Paese rimangono tre centrali di questo tipo: in Baviera, Baden-Württemberg e Bassa Sassonia. Dovevano essere spenti dopo il 2022.