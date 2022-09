Ruocco (Impegno Civico): “Domani sarò ad Arezzo per incontrare i cittadini e le imprese”

(AGENPARL) – Roma, 2 settembre 2022 – Domani, sabato 3 settembre, l’On. Carla Ruocco, deputata di Impegno Civico e candidata come capolista per la Camera dei Deputati al collegio Plurinominale Toscana 02, sarà nella città di Arezzo.

“É un grande onore per me potermi candidare a rappresentare i cittadini di Arezzo in Parlamento, come parte della Circoscrizione Toscana 02. Arezzo è una città ricca di storia, simbolo della cultura italiana, con un patrimonio industriale che va tutelato e difeso“, ha commentato l’On. Carla Ruocco. “Sono pronta a incontrare i cittadini e le imprese per presentare il mio progetto con Impegno Civico e le importanti iniziative portate avanti come Presidente della Commissione d’inchiesta sul sistema bancario“, ha concluso.

Il programma prevede:

Ore 10.30: Visita all’Industria Vetraria Valdarnese a San Giovanni Valdarno

Ore 13.00: Mercato settimanale di Arezzo, Viale Giotto

Ore 16.00: Fiera Antiquaria di Arezzo, Via Giorgio Vasari

É previsto un PUNTO STAMPA alle ore 12.00 in Piazza Grande.