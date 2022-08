(AGENPARL) – lun 29 agosto 2022 Verso il voto del 25 settembre. Sergio Santoro (Noi moderati): “Al Paese serve una grande riforma tributaria”.

La formazione politica guidata da Maurizio Lupi, Giovanni Toti e Lorenzo Cesa “Noi Moderati” per il collegio del Senato nel Lazio si affida a Sergio Santoro, magistrato di alto profilo e già Presidente del Consiglio di Stato che da grande esperto tributarista quale egli è sempre stato oggi spiega perché a questo Paese non “basti ridurre le tasse”, ma serve invece una riforma più radicale.

Per Sergio Santoro, candidato al Senato collegio Lazio 01 per il Centrodestra, a questo Paese serve soprattutto una grande riforma tributaria.

“Non esiste soltanto l’esigenza di ridurre le imposte: vi è anche l’esigenza –dice l’ex Presidente del Consiglio di Stato Sergio Santoro – di istituire un TAX DAY In modo da semplificarne le scadenze e renderne più facili gli adempimenti senza dovervi dedicare una parte rilevante del proprio lavoro e delle proprie risorse. Concentrare gli adempimenti tributari in un solo giorno dell’anno – spiega il Presidente Sergio Santoro- eviterebbe l’incubo delle scadenze ripetute che generano ansia sociale dando l’idea di un fisco opprimente e persecutorio e oltretutto inducono all’evasione e riducono il gettito”.

Sul piano più strettamente politico aggiunge: “ Votare per la lista “Noi moderati” vuol dire assicurare al Paese un governo di centrodestra che metta l’Italia in condizione di stare sul tetto del mondo, ossia dove Mario Draghi l’ha portata”

Roma, 29 agosto 2022