EX ILVA, INTERVENGONO TOMA (PRESIDENTE). PULPO (VICEPRESIDENTE) E LENOCI (PRESIDENTE METALMECCANICA)

(AGENPARL) – ven 26 agosto 2022 Ex Ilva: “Senza risorse immediatamente spendibili non si va avanti, sia sul fronte degli investimenti ambientali e industriali, sia per i pagamenti dell’indotto e del circolante in generale. L’intervento del Governo contemplato all’interno del decreto Aiuti bis, che prevede lo stanziamento di un miliardo per la ricapitalizzazione, non va in questa direzione, lasciando di fatto una situazione drammatica e su tutti i fronti, a cui si aggiunge la crisi delle aziende energivore a causa degli altissimi costi del gas. Si dia attuazione, pertanto, agli stanziamenti previsti dall’accordo del 2021”.

A dichiararlo sono, congiuntamente, il Presidente Salvatore Toma, il vicepresidente Vladimiro Pulpo e Antonio Lenoci, presidente della sezione metalmeccanica di Confindustria Taranto.(In all. cs e foto)